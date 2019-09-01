Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив вибачення у Польщі за Другу світову війну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив вибачення у Польщі за нацистську "тиранію", на церемонії в пам'ять про 80-ту річницю від початку Другої світової війни.

Пан Штайнмаєр та інші світові лідери перебувають у Польщі, аби віддати данину пам'яті жертвам конфлікту.

У неділю в місті Велюнь у центральній Польщі, де впали перші німецькі бомби, провели відповідну церемонію.

Пан Штайнмаєр засудив "бажання знищити", що призвело до нападу.

"Я схиляю голову перед польськими жертвами тиранії Німеччини. І прошу пробачення", - сказав пан Штайнмаєр, говорячи німецькою та польською мовами.

Він запевнив, що Німеччина не забуде скоєні тоді злочини.

Пан Штайнмаєр виступав разом зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, який назвав напад нацистської Німеччини на Польщу "актом варварства".

На церемонії, яка розпочалася о 04:00 за місцевим часом, в пам'ять про загиблих оголосили хвилину мовчання.

"Велюнь мав показати, якою буде ця війна, що це буде тотальна війна, війна без правил, деструктивна війна", - сказав пан Дуда.

Пізніше в неділю інші світові лідери, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель та віцепрезидент США Майк Пенс, зберуться на церемонію в польській столиці Варшаві.

Копирайт изображения EPA Image caption Президенти Штайнмаєр та Дуда поклали вінки до меморіалу, присвяченого жертвам бомбардувань

Польща зазнала страшних втрат під час Другої світової війни: загинуло близько шести мільйонів її громадян.

Вісімдесят років потому Польща все ще вимагає від Німеччини компенсації за завдані смерті та знищення.

Нещодавні заклики до виплати Німеччиною репарацій, які озвучив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, викликали напругу у стосунках з Німеччиною, хоча їх і розкритикувала правляча польська партія.

Копирайт изображения EPA Image caption Велунь - перше місто, яке постраждало від німецьких бомбардувань

Польський парламентський комітет все ще оцінює суму компенсації, але Німеччина стверджує, що це питання вже давно врегулювали.

Як почалася Друга світова війна?

На світанку 1 вересня 1939 року німецькі Люфтваффе (військово-повітряні сили) обстріляли місто Велюнь, яке не мало якогось військового значення. За оцінками істориків, тисячі людей загинули під час вибухів, метою яких було посіяти страх серед цивільного населення країни.

Після нападу, який здійснили за наказом нацистського лідера Адольфа Гітлера, Британія висунула Німеччині ультиматум з вимогою припинити військові дії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вулиці Варшави після німецьких бомбардувань

Коли нацисти проігнорували ультиматум, Велика Британія та Франція оголосили війну Німеччині 3 вересня, що вважають початком світового виміру війни, у якій загинули десятки мільйонів людей.

17 вересня 1939 року на Польщу напав Радянський Союз, довершивши розподіл країни між нацистським та комуністичним режимом.

Як проходить відзначення річниці?

Окрім церемонії у Велуні, заходи проходять у Варшаві та колишньому військовому посту Вестерплатте.

У Вестерплатте поблизу Гданська, де 1 вересня 1939 року нацистські лінкори атакували польську військову базу, пан Моравецький та віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс відвідали пам'ятний захід на світанку.

Копирайт изображения EPA Image caption Учасники церемонії у місті Велунь тримали свічки у пам'ять про жертв війни

Пізніше в неділю Франк-Вальтер Штайнмаєр, Анджей Дуда та Майк Пенс, який на заходах замінив президента США Дональда Трампа, виступлять з промовами на церемонії на варшавській площі Пілсудського, поблизу Могили Невідомого солдата.

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