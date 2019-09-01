9-річна дівчинка без ніг вийде на подіум Тижня моди у Нью-Йорку
Дев'ятирічна дівчинка, якій ампутували обидві ноги у ранньому дитинстві, збирається пройтися подіумом на Нью-Йоркському тижні моди.
Дейзі-Мей Деметре з Бірмінгема обрали для участі у показі Lulu et Gigi Couture, після того, як засновниця бренду побачила її дефіле в Лондоні.
Ені Хегедус-Буїрон сказала, що Дейзі буде першою дитиною без обох ніг, яка візьме участь в офіційному показі Тижня моди у Нью-Йорку.
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Батько Дейзі, Алекс Деметре, сказав, що вона хоче стати прикладом для інших людей, які пережили ампутацію.
Дейзі народилася з фібулярною гемімелією, коли у нозі відсутня частина або уся мала гомілкова кістка, що призвело до ампутації обох її ніг.
Пан Деметре розповів, що його донька вже співпраціювала із такими компаніями як Nike, Boden та Matalan.
Дейзі, яка вийде на подіум 8 вересня, раніше брала участь у показі Lulu et Gigi на Лондонському дитячому тижні моди.
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"Мене спитали, чи я не проти, щоб у моєму показі взяла участь дитина із ампутацією, - розповідає пані Буїрон. - Якщо чесно, мене здивувало таке питання. Для мене дитина - це дитина, а отже, вона прекрасна і досконала. Звичайно, я погодилась".
11-річна сестра Дейзі Елла також візьме участь у показі.
"[Дейзі] допоможе творити історію. Добре, що вона зробить це першою, але я сподіваюсь, що згодом діти з ампутацією робитимуть таке постійно, - каже пан Деметре. - Це не повинно вас зупиняти. Це, безумовно, не зупиняє Дейзі. Вона перебуває у кращій формі, ніж більшість дорослих чоловіків, яких я знаю".
"Але робота моделлю не визначає Дейзі, це лише частина з того, що вона робить... Дейзі завжди іде по життю із усмішкою на обличчі", - додає батько.
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