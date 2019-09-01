9-річна дівчинка без ніг вийде на подіум Тижня моди у Нью-Йорку

Копирайт изображения Emma Wright Image caption Дейзі-Мей Деметре народилась із фібулярною гемімелією

Дев'ятирічна дівчинка, якій ампутували обидві ноги у ранньому дитинстві, збирається пройтися подіумом на Нью-Йоркському тижні моди.

Дейзі-Мей Деметре з Бірмінгема обрали для участі у показі Lulu et Gigi Couture, після того, як засновниця бренду побачила її дефіле в Лондоні.

Ені Хегедус-Буїрон сказала, що Дейзі буде першою дитиною без обох ніг, яка візьме участь в офіційному показі Тижня моди у Нью-Йорку.

Батько Дейзі, Алекс Деметре, сказав, що вона хоче стати прикладом для інших людей, які пережили ампутацію.

Дейзі народилася з фібулярною гемімелією, коли у нозі відсутня частина або уся мала гомілкова кістка, що призвело до ампутації обох її ніг.

Копирайт изображения Bear and Pine Image caption 9-річна Дейзі вже брала участь у показі Lulu et Gigi Couture у Лондоні

Пан Деметре розповів, що його донька вже співпраціювала із такими компаніями як Nike, Boden та Matalan.

Дейзі, яка вийде на подіум 8 вересня, раніше брала участь у показі Lulu et Gigi на Лондонському дитячому тижні моди.

"Мене спитали, чи я не проти, щоб у моєму показі взяла участь дитина із ампутацією, - розповідає пані Буїрон. - Якщо чесно, мене здивувало таке питання. Для мене дитина - це дитина, а отже, вона прекрасна і досконала. Звичайно, я погодилась".

Копирайт изображения Alex Demetre Image caption Батько Дейзі каже, що робота моделлю - лише частина із того, чим займається його донька

11-річна сестра Дейзі Елла також візьме участь у показі.

"[Дейзі] допоможе творити історію. Добре, що вона зробить це першою, але я сподіваюсь, що згодом діти з ампутацією робитимуть таке постійно, - каже пан Деметре. - Це не повинно вас зупиняти. Це, безумовно, не зупиняє Дейзі. Вона перебуває у кращій формі, ніж більшість дорослих чоловіків, яких я знаю".

"Але робота моделлю не визначає Дейзі, це лише частина з того, що вона робить... Дейзі завжди іде по життю із усмішкою на обличчі", - додає батько.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!