Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу US Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз і вперше у своїй кар'єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру US Open.
24-річна українка, яка наразі є п'ятою ракеткою світу, переграла Медісон Кіз у двох сетах з рахунком 7:5, 6:4. Кіз наразі посідає 9 місце в рейтингу WTA.
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У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти британки Йоханни Конте (16 сходинка в рейтингу).
Раніше вони зустрічалися вже чотири рази, і кожного разу перемогу здобувала українська тенісистка.
У попередньому раунді US Open Світоліна зійшлася з іншою українською тенісисткою - Даяною Ястремською. Матч завершився із рахунком 6:2 та 6:0 на користь Світоліної.
Останній сезон - один із найвдаліших в кар'єрі Еліни Світоліної. Цього року вона вперше вийшла в півфінал Вімблдону.
Вона також стала першою українкою, якій вдалося зробити це в одиночному розряді.
У січні Світоліна також пробилася до чвертьфіналу Australian Open, а в грудні виграла підсумковий турнір WTA, перегравши в фіналі американку Слоан Стівенс.
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