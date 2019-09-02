Світоліна вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу US Open

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Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла американку Медісон Кіз і вперше у своїй кар'єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру US Open.

24-річна українка, яка наразі є п'ятою ракеткою світу, переграла Медісон Кіз у двох сетах з рахунком 7:5, 6:4. Кіз наразі посідає 9 місце в рейтингу WTA.

У чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти британки Йоханни Конте (16 сходинка в рейтингу).

Раніше вони зустрічалися вже чотири рази, і кожного разу перемогу здобувала українська тенісистка.

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У попередньому раунді US Open Світоліна зійшлася з іншою українською тенісисткою - Даяною Ястремською. Матч завершився із рахунком 6:2 та 6:0 на користь Світоліної.

Останній сезон - один із найвдаліших в кар'єрі Еліни Світоліної. Цього року вона вперше вийшла в півфінал Вімблдону.

Вона також стала першою українкою, якій вдалося зробити це в одиночному розряді.

У січні Світоліна також пробилася до чвертьфіналу Australian Open, а в грудні виграла підсумковий турнір WTA, перегравши в фіналі американку Слоан Стівенс.

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