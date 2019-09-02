Інструктор знепритомнів під час польоту. Його учень-новачок посадив літак сам
Пілот-новачок зміг самостійно посадити легкомоторний літак під час тренувального польоту, коли його інструктор знепритомнів.
Житель Австралії на ім'я Макс Сильвестр зв'язався з авіадиспетчерською службою, оператори пояснювали йому, що робити, а той слідував інструкціям і зміг здійснити успішну посадку.
Під час розмови з авіадиспетчерами, запис якої вже оприлюднений, чоловік розповів, що його інструктор знепритомнів.
"Я намагаюся втримати його, але він продовжує падати", - каже він оператору.
На запитання про те, чи знає він, як керувати літаком, чоловік відповів: "Це мій перший урок".
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Для пана Сильвестра це було вже третє заняття на курсах з пілотування, але перший виліт на літаку.
На злітно-посадковій смузі чоловіка чекали рятувальники і родичі.
Інструктора одразу ж відвезли до лікарні.
"На літаку немає жодних пошкоджень. Фактично, це було ідеальне приземлення", - сказав Чак Макелві, власник школи пілотів.
Він похвалив Сильвестра за витримку, яку чоловік показав у такій непростій ситуації.
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