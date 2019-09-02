У "Воротах Пекла" у Кенії загинули двоє туристів. Ще п’ятеро - зникли безвісти

Копирайт изображения Getty Images

Двоє людей загинули, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти після того, як ущелину національного парку "Ворота Пекла" в Кенії затопило.

Тіла двох загиблих знайшли під час пошуково-рятувальної операції. Ще п'ятьох членів групи відшукати досі не вдалося.

Національний парк "Ворота пекла", який розташований у 100 кілометрах від міста Найробі, тимчасово закрили.

Кенійські ЗМІ повідомляють, що один із туристів, яким вдалося вижити, викликав рейнджерів національного парку і сповістив їх про те, що сталося.

Після цього рятувальники розгорнули операцію з пошуків зниклих туристів.

Водночас офіцер місцевої поліції на умовах анонімності розповів агентству AFP, що ті, кого ще не вдалося знайти, найімовірніше, так само загинули.

Такий висновок, каже він, слідує зі свідчень, які надали ті туристи, яким вдалося вижити.

"Ворота пекла" - це національний парк у Кенії, створений у 1984 році. Свою назву він отримав від однієї з ущелин, яка розташована на його території.

Вважається, що саме краєвидами цього парку надихалися працівники студії Disney, коли створювали мультфільм "Король лев".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!