Матіоса звільнили з посади головного військового прокурора

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Новопризначений Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Анатолія Матіоса з посади Головного військового прокурора, йдеться в повідомленні ГПУ.

"Крім того, вказаним наказом його виключено зі списків особового складу Генеральної прокуратури України та направлено у розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби", - кажуть у Генпрокуратурі.

Анатолій Матіос працював на посаді Головного війського прокурора з серпня 2014 року.

Раніше пан Рябошапка заявляв, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури як відомства.

"Думаю, що військова прокуратура буде однією із систем, яка зазнає змін... Моя позиція полягає в тому, що я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури", - сказав Рябошапка на початку серпня.

Окрім того, минулого тижня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект № 1032, який передбачає зміни в роботі прокуратури, зокрема ліквідацію Військової прокуратури і посади Головного військового прокурора.

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