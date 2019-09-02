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У понеділок в Офісі президента пройшла зустріч Володимира Зеленського з новопризначеними міністрами, керівництвом Верховної Ради і правоохоронних органів.

До останнього не було зрозуміло, про що саме говоритимуть під час заходу, але зрештою з'ясувалося: він став місцем для озвучення численних розпоряджень і обіцянок.

Пан Зеленський одразу ж пояснив, в чому полягає мета зустрічі - зафіксувати основні пріоритети, цілі і людей, які нестимуть відповідальність за їх виконання.

"Сьогодні в нас є політична воля президента, більшість у Раді, уряд, налаштований працювати. Немає тільки одного - часу. Суспільство не буде знову чекати декілька років, поки щось в країні працює", - сказав президент.

Після цього слово ненадовго взяв прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який зокрема заявив, що головна мета уряду - зростання економіки на 40% за п'ять років і створення в Україні понад 1 мільйона нових робочих місць.

"Це дуже амбітна, але й цілком реалістична задача", - запевнив Гончарук.

"Завдання, терміни, відповідальні"

Далі виступ продовжив Володимир Зеленський. Він озвучував завдання влади на найближчі місяці у форматі "ціль, терміни втілення, відповідальні за виконання".

Відповідальними за розробку тих чи інших законопроектів найчастіше визначалися прем'єр Олексій Гончарук і профільні міністри, за схвалення - голова Верховної ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і голови профільних комітетів.

Ось список лише частини обіцянок і доручень, які сьогодні дав пан Зеленський.

Внести на розгляд парламенту проект державного бюджету на 2020 рік. Термін - до 15 вересня.

Внести законопроект про ринок землі - до 1 жовтня. Ліквідація мораторію на продаж землі - до 1 грудня.

Підготовка до масштабної приватизації. Перший конкурс має бути проведений до 1 квітня 2020 року.

Переведення процедури отримання усіх дозвільних документів в електронну форму - до кінця року.

Зниження вартості підключення українців до електричних і газових мереж - до 1 січня.

Легалізація грального бізнесу і видобутку бурштину: внести законопроекти до 1 жовтня, схвалити - до 1 січня.

Створення умов для зниження кредитних ставок - до 1 жовтня.

Повний аудит держреєстрів, створення умов для проведення електронних виборів і перепису - до 1 грудня.

Створення служби фінансових розслідувань. Законопроект - до 1 жовтня, схвалення - до 1 грудня.

Посилення відповідальності за тіньове ведення господарства - до 1 грудня.

Прийняття нової редакції Трудового кодексу - до 1 січня.

Пан Зеленський також нагадав свої слова про те, що нинішній склад парламенту може проіснувати лише рік, якщо працюватиме неефективно. За його словами, те саме стосується й усіх посадовців.

Олексій Гончарук, своєю чергою, розповів, що в найближчі тижні новий уряд сфокусується на формуванні ефективних команд у міністерствах, внесенні проекту держбюджету, а також на підготовці до візиту місії МВФ і переговорів про транзит газу.

До кінця місяця прем'єр обіцяє відзвітувати перед парламентом про те, як саме Кабмін планує втілювати в життя усі озвучені цілі.

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