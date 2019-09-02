Посмішки й позіхання: перший день школи у фото
Хтось радів, хтось зітхав, хтось крадькома позіхав - в Україні пройшли Дні знань. І не скрізь це були традиційні "лінійки".
Зібрали для вас деякі милі фото.
Старшокласник із першокласницею в одній зі шкіл Херсона.
Кадети Державного ліцею-інтернату в Києві.
Священник окроплюю святою водою школяра в одній із львівських початкових шкіл.
1 вересня в Старобільську, Луганщина.
А це - одна зі шкіл Чернігова. Зверніть увагу на індивідуальні парти: їх передбачає Нова українська школа.
Це реформа освіти, яка стартувала в Україні торік і торкнулася молодшої школи. Задум у тому, щоб парти можна було легко пересувати для роботи в групах.
Детальніше про НУШ можна почитати тут: Парти-трансформери і доброта: що зміниться в школах з 1 вересня
Від сьогодні і школярам, і їхнім батькам доведеться рано вставати...
Та все ж - діти радіють, що зустріли друзів. Херсон.
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