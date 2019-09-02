Коноплянка перейшов з "Шальке" до "Шахтаря"

Копирайт изображения ФК "Шахтар" Image caption Останньою з українських команд Коноплянки був дніпропетровський "Дніпро", після чого він грав у "Сеаільї" та "Шальке"

Атакувальний півзахисник збірної України та німецького "Шальке" Євген Коноплянка став гравцем донецького "Шахтаря".

Про це повідомив офіційний сайт клубу: "Угоду з гравцем національної збірної України розраховано на три роки".

"Футболіст високого рівня, гравець збірної України, який добре відомий уболівальникам і не потребує додаткового представлення. Упевнений, з приходом настільки кваліфікованого виконавця наша команда стане ще сильніше", - написав у Facebook гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін.

"Женя, ласкаво просимо у "Шахтар"! - додав він.

Хто такий Коноплянка?

Копирайт изображения Reuters

Євгену Коноплянці вже майже 30 років.

Він вихованець вже неіснуючого "Дніпра", за який виступав з 2007 по 2015 роки.

Разом з цим клубом пов'язані і найбільші професійні успіхи "Коно" - вихід у фінал Ліги Європи у сезоні-2014/2015, де дніпряни поступилися "Севільї".

Зрештою, саме у цей іспанський клуб у тому ж році перейшов Євген на правах вільного агента.

Утім, у "Севільї" Євген так і не став основним гравцем, хоча і виграв з нею Лігу Європи.

Згодом він перейшов у німецький "Шальке", однак і там "Коно" не зміг міцно закріпитися в основі.

Зрештою, наприкінці минулого сезону стало відомо, що клуб не розраховує на українця.

Загалом за сезон-2018/19 Коноплянка провів за гельзенкірхенців 21 матч у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Водночас Євген залишився основним гравцем збірної України.

У недавньому переможному матчі кваліфікації до Євро-2020 проти Сербії Євген Коноплянка забив гол, який став для нього двадцятим за кар'єру у збірній - один з найвищих показників за історію збірної України.

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