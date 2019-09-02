Десятки людей зникли на судні, що загорілося біля Каліфорнії: вони могли бути заблоковані у трюмі

Копирайт изображения Ventura County Fire Department Image caption Пожежа спалахувала кілька разів і пожежники поки що змогли врятувати лише тих, хто був на палубі

Біля узбережжя Каліфорнії поблизу острова Санта-Круз загорілося прогулянкове судно. Повідомляється про загиблих, однак їхня кількість невідома.

Рятувальні служби США намагаються зняти з судна пасажирів.

П'ять з 38 людей, які перебували на судні, вже врятовані, повідомила служба берегової охорони.

Утім, що з рештою 34 - поки що невідомо.

Заблоковані у трюмі?

Копирайт изображения EPA Image caption Судно розраховане для прогулянок дайверів

Американські ЗМІ повідомляють про десятки зниклих безвісти і про можливі жертви пожежі на борту.

Телеканал KTLA, що мовить у Південній Каліфорнії, з посиланням на пожежну службу графства Вентура передав про 34 загиблих, але влада не підтверджує ці цифри

Комерційне судно "Консепсьон" призначене для дайверів-любителів і, за попередніми повідомленнями у медіа, кілька пасажирів під час пожежі виявилися заблокованими у трюмі.

Пожежна служба міста Вентура публікує у Twitter фотографії з місця події.

П'ять членів екіпажу врятували

"Ми не можемо сказати, чи є загиблі", - повідомив агентству Reuters офіцер берегової охорони Ейден Куні.

"Ситуація розвивається, - сказав він. - За останньою інформацією, яка у нас є, люди все ще знаходяться на борту".

Рятувальна операція ускладнюється туманом, який згустився в цьому районі.

"Це велике судно, і нам відомо, що є численні жертви. Я не знаю їхньої точної кількості", - повідомив телеканалу CNN представник місцевої влади Білл Неш.

П'ять членів екіпажу врятовано, адже вони перебували у кубрику на палубі судна, заявив шеф берегової охорони США Аарон Беміс.

За його словами, полум'я було таким сильним, що пожежники не могли піднятися на борт судна, навіть коли вдавалося збити вогонь.

Його гасили кілька разів, але кожен раз пожежа знову спалахувала.

Пожежники пояснюють це тим, що на судні багато пального.

Вогонь спалахнув рано вранці у понеділок, коли судно знаходилося біля північного берега острова Санта-Круз у районі заповідника Ченнел-Айлендс.

Згодом стало відомо, що судно затонуло, але рятувальники продовжують пошуки вцілілих.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram!