Прем'єр Британії Борис Джонсон: відстрочки "брекзиту" не буде

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Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив у понеділок ввечері, що за жодних умов не буде просити Євросоюз про відстрочку "брекзиту". Водночас парламент має намір у найближчі дні прийняти закон, який змушуватиме Джонсона просити про відтермінування.

"Я за жодних умов не буду просити Євросоюз про відстрочку. Ми вийдемо з ЄС 31 жовтня що б не сталося", - заявив Брорис Джонсон у телезверненні після екстреної наради уряду.

Борис Джонсон закликав парламент не вставляти йому палиці в колеса.

Він заявив, що його жорстка позиція допоможе домогтися від ЄС договору, який задовольнить Британію і британський парламент зокрема.

До анонсованого виступу прем'єра багато хто очікував, що прем'єр оголосить позачергові вибори, які ще більше ускладнили б ситуацію в країні.

Однак Борис Джонсон заявив, що не хоче йти на такий крок.

Палата громад повертається з канікул у вівторок, і депутати-опоненти Джонсона планують в найближчі дні ухвалити закон, що зобов'яже його просити Євросоюз перенести вихід Британії з ЄС - приблизно до 31 січня.

"Я не думаю, що вони це зроблять. Я дуже сподіваюся, що вони цього не зроблять, але якщо зроблять - вони просто буквально підкосять позиції Британії на переговорах з ЄС і зроблять будь-які подальші переговори неможливими", - попередив Джонсон.

Британський прем'єр обіцяє вивести Британію з ЄС 31 жовтня - навіть якщо для цього доведеться різко розірвати зв'язки з ЄС.

Але більшість депутатів парламенту проти такого "жорсткого брекзиту".

А за три місяці можливої відстрочки, як припускають опозиціонери, Велика Британія проведе позачергові вибори, які стануть свого роду другим референдумом про "брекзит".

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