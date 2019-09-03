Пожежа на судні біля Каліфорнії: восьмеро загиблих, 20 зниклих безвісти

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Кількість загиблих на прогулянковому судні "Консепшн", яке затонуло біля узбережжя острова Санта-Крус (штат Каліфорнія), сягнула 8 людей. Ще близько 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Судно, на борту якого перебували 34 пасажири і п'ятеро членів екіпажу, загорілося і затонуло у 20 метрах від острова Санта-Крус.

П'ятеро членів екіпажу, що перебували на верхній палубі, стрибнули у воду: їх підібрало інше судно, що проходило поруч.

34 пасажири перебували у приміщенні під палубою.

Причина пожежі поки не встановлена.

Оскільки судно перебувало неподалік від берега, пожежникам вдалося швидко прибути на місце, проте гасіння ускладнювалося тим, що на судні була багато пального.

Кілька разів, коли пожежникам, здавалося, вдавалося загасити полум'я, воно розгорялося з новою силою.

Окрім того, рятувальну операцію ускладнював сильний туман біля узбережжя.

Раніше представник пожежного управління округу Санта Барбара Майк Еліасон заявив, що у рятувальників ще залишається надія знайти тих, хто вижив. За його словами, вони могли самостійно дістатися берега.

Копирайт изображения AFP Image caption Люди приносять квіти до місця трагедії

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