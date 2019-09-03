Проти чиновника, якого Зеленський називав “чортом” і “розбійником”, відкрили справу

Копирайт изображения Ярослав Годунок / Facebook

Поліція Київської області відкрила справу проти секретаря Бориспільської міськради. Ім'я чиновника правоохоронці не називають, проте згідно з сайтом міської ради, йдеться про Ярослава Годунка.

"Вийди отсюда, розбійник ти"

Годунок - той самий чиновник, який на початку липня став відомим на всю країну після приїзду до Борисполя президента Володимира Зеленського.

Тоді пан Зеленський запитав у Годунка, чи дійсно він був засуджений за розбій із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Після ствердної відповіді, Зеленський вигнав його.

"Вийди отсюда, розбійник ти... Погано чуєш мене?" - сказав президент.

Наприкінці наради Зеленський також заявив, що зателефонує заступнику голови СБУ Івану Баканову "з приводу цього чорта", маючи на увазі саме Ярослава Годунка.

У чому звинувачують Годунка?

Згідно з повідомленням поліції Київської області, 29 серпня Годунок нібито здійснив напад на громадського активіста в будівлі Бориспільської міської ради.

Правоохоронці кажуть, що дізналися про інцидент із соцмереж, після чого на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка допитала свідків і вилучила записи з камер відеоспостереження.

Поліція вже відкрила справу за статтею 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).

"Готується проект підозри для подальшого направлення до прокуратури області і оголошення підозри нападнику", - кажуть в поліції Київщини.

За словами правоохоронців, наразі тривають слідчі дії: після одужання побитого громадянина буде проведена судово-медична експертиза з метою визначення тяжкості нанесених тілесних ушкоджень.

Водночас у коментарі до публікації поліції у Facebook прийшов сам Ярослав Годунок, який про відкриття справи щодо себе висловився іронічно.

"Сьогодні навіть відбитись від сепаратиста ніззя - відразу справи порушують", - написав він.

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