Рада зняла недоторканність з народних депутатів
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.
За це рішення проголосували 373 парламентарі: законопроєкт підтримали всі фракції, окрім "Опозиційної платформи - За життя".
Зміни мають набути чинності з 1 січня 2020 року.
Законопроєкт №7203 був зареєстрований ще у парламенті попереднього скликання президентом Петром Порошенком.
Він передбачає виключення зі статті 80 Конституції положення, що гарантує парламентарям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради.
При цьому, у статті Конституції залишиться згадка про те, що депутати "не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп"
"Вічний двигун політичного життя"
Перед голосуванням з трибуни парламенту перед депутатами виступив президент Володимир Зеленський, який порівняв роки дискусій щодо зняття депутатської недоторканності з "вічним двигуном".
"Кажуть, що наша наука у плачевному стані. Це неправда, - сказав Зеленський. - Українські депутати зробили геніальне відкриття - винайшли вічний двигун політичного життя. Працює дуже просто: спочатку депутати обіцяють зняти недоторканність, потім провалюють голосування, потім народ забуває. А на наступних виборах кандидатам знову є що обіцяти. Це працювало останні 20 років, але цьому "гаджету" час відправитись на звалище історії".
Президент запевнив, що скасування недоторканності народних депутатів - це не підготовка до політичних переслідувань, а можливість не дати злочинцям сховатися від відповідальності.
"Депутати не нестимуть відповідальності за голосування, за будь-які публічні виступи. Але якщо депутат збиває людину, кришує видобуток бурштину або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Це парламент, а не "малина", де можна п'ять років ховатися під куполом".
"Зробіть те, що ви багато років обіцяли українцям, - сказав Зеленський, звертаючись до депутатів. - Зняття недоторканості підтримують 90% громадян. І я не раджу вам перевіряти достовірність цих цифр вживу".
Критика законопроєкту
Минулого тижня під час голосування за законопроєкт у першому читанні його підтримали 363 народні обранці.
Попри це, текст документу викликав чимало суперечок: критики наполягали, що Конституційний суд висловив щодо нього певні зауваження, і якщо їх не врахувати, то в майбутньому КС зможе визнати схвалені зміни неконституційними.
Із такими застереженнями виступали, зокрема, депутати від "Батьківщини", "Європейської солідарності" і "Голосу", які, хоч і проголосували за закон у першому читанні, просили внести в нього окремі правки.
Водночас представники "Слуги народу" запевняли, що зауваження Конституційного суду є несуттєвими і їх можна не враховувати.
Окрім того, чимала кількість депутатів висловлювали побоювання, що скасування депутатської недоторканності у майбутньому може стати інструментом для політичних переслідувань парламентарів.
У пропрезидентській партії це заперечували, наполягаючи, що "всі мають бути рівними перед законом".
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