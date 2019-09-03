Рада зняла недоторканність з народних депутатів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент із трибуни парламенту закликав депутатів "зробити те, що вони обіцяли українцям багато років"

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

За це рішення проголосували 373 парламентарі: законопроєкт підтримали всі фракції, окрім "Опозиційної платформи - За життя".

Зміни мають набути чинності з 1 січня 2020 року.

Законопроєкт №7203 був зареєстрований ще у парламенті попереднього скликання президентом Петром Порошенком.

Він передбачає виключення зі статті 80 Конституції положення, що гарантує парламентарям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради.

При цьому, у статті Конституції залишиться згадка про те, що депутати "не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп"

"Вічний двигун політичного життя"

Перед голосуванням з трибуни парламенту перед депутатами виступив президент Володимир Зеленський, який порівняв роки дискусій щодо зняття депутатської недоторканності з "вічним двигуном".

"Кажуть, що наша наука у плачевному стані. Це неправда, - сказав Зеленський. - Українські депутати зробили геніальне відкриття - винайшли вічний двигун політичного життя. Працює дуже просто: спочатку депутати обіцяють зняти недоторканність, потім провалюють голосування, потім народ забуває. А на наступних виборах кандидатам знову є що обіцяти. Це працювало останні 20 років, але цьому "гаджету" час відправитись на звалище історії".

Копирайт изображения Unian Image caption Зміни до Конституції щодо зняття недоторканності підтримали 373 депутати

Президент запевнив, що скасування недоторканності народних депутатів - це не підготовка до політичних переслідувань, а можливість не дати злочинцям сховатися від відповідальності.

"Депутати не нестимуть відповідальності за голосування, за будь-які публічні виступи. Але якщо депутат збиває людину, кришує видобуток бурштину або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Це парламент, а не "малина", де можна п'ять років ховатися під куполом".

"Зробіть те, що ви багато років обіцяли українцям, - сказав Зеленський, звертаючись до депутатів. - Зняття недоторканості підтримують 90% громадян. І я не раджу вам перевіряти достовірність цих цифр вживу".

Критика законопроєкту

Минулого тижня під час голосування за законопроєкт у першому читанні його підтримали 363 народні обранці.

Попри це, текст документу викликав чимало суперечок: критики наполягали, що Конституційний суд висловив щодо нього певні зауваження, і якщо їх не врахувати, то в майбутньому КС зможе визнати схвалені зміни неконституційними.

Із такими застереженнями виступали, зокрема, депутати від "Батьківщини", "Європейської солідарності" і "Голосу", які, хоч і проголосували за закон у першому читанні, просили внести в нього окремі правки.

Водночас представники "Слуги народу" запевняли, що зауваження Конституційного суду є несуттєвими і їх можна не враховувати.

Окрім того, чимала кількість депутатів висловлювали побоювання, що скасування депутатської недоторканності у майбутньому може стати інструментом для політичних переслідувань парламентарів.

У пропрезидентській партії це заперечували, наполягаючи, що "всі мають бути рівними перед законом".

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