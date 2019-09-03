"Русифіковані міста" проти "3 сентября": батл у соцмережах
У ваших стрічках соцмереж перегортають календар? І горить горобина?
Так, сьогодні - 3 вересня, дата неформального російського флешмобу на честь пісні Михайла Шуфутинського.
Російські користувачі масово жартують про пожежників, яких викликають гасити "костры рябин". А сторінки компаній використовують меми з пісні для реклами.
Українські користувачі також не відстають.
Олег Ляшко, якому сьогодні не потрібно йти на роботу в Верховну Раду, заспівав караоке.
"Шуфутинський вже не той", - прокоментувала цей опус користувачка Ярина Бойко.
"Давайте робити свої меми"
Але набуває обертів і реакція на "3 сентября".
"Усіх перевертачів календаря видаляю миттєво", - зазначає дитячий письменник Сашко Дерманський.
Сторінка "Шляхта не працює" згадує старий мем пабліку "Процишин офіційний".
Багато хто пропонує альтернативу мему про третє вересня - хіт "Вона".
"Ми чомусь масово перевертаємо "калєндарь" під Шансон Шуфутінского, який виступав в окупованому Криму... Давайте робити свої українські символи та меми і популяризувати їх, а не кожного "3 сєнтября" ставати амбасадорами руского Шансона", - пише Денис Гайда.
Ігор Брагілевський натомість згадує іншу композицію: Papa Was a Rolling Stone американського гурту The Temptations.
У ній є такі рядки: "Було третє вересня - я завжди пам'ятатиму той день, о так, бо тоді помер тато".
Тим часом паблік "Баба і кіт" і тут не обійшовся без політики.
А дехто узагалі відкидає жарти вбік і нагадує про дуже серйозні речі.
"Якщо перевернути календар, то не Шуфутинським має співати, ні. Розумні люди мають пам'ятати, що 3 вересня - дата жахливого теракту в місті Беслан, де загинуло 333 особи, з них 186 дітей", - пише Олександр Лємєнов.
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