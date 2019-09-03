Копирайт изображения Getty Images Image caption Маргарет Етвуд і Салман Рушді

До короткого списку цьогорічної Букерівської премії увійшли твори шістьох авторів - зокрема, Маргарет Етвуд і Салмана Рушді.

Маргарет Етвуд потрапила до короткого списку завдяки роману The Testaments, який вийде наступного тижня.

Це продовження антиутопії "Розповідь служниці", яка стала основою однойменного серіалу стрімінгового сервісу Hulu. Він вважається однією з найуспішніших багатосерійних стрічок останніх років.

Події The Testaments розгортаються через 15 років після тих, що описані в "Розповідь служниці".

Журі премії також внесло до короткого списку новий роман Салмана Рушді Quichotte.

І Етвуд, і Рушді раніше вже ставали лауреатами Букерівської премії - у 2000 і 1981 роках відповідно.

Список усіх претендентів на перемогу виглядає так:

Маргарет Етвуд - The Testaments

Салман Рушді - Quichotte

Люсі Елман - Ducks, Newburyport

Бернардін Ернесто - Girl, Woman, Other

Чігозі Обіома - An Orchestra of Minorities

Еліф Шафак - 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World

Ім'я переможця оголосять під час урочистої церемонії, яка запланована на 14 жовтня.

Букерівська премія - одна з найпрестижніших премій у світі англомовної літератури.

Щороку нею відзначають найкращі романи, написані англійською мовою.

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