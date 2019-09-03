Рада вирішила зменшити кількість депутатів. Коли їх стане 300?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вже в наступному скликанні депутатів може стати на третину менше

Верховна Рада включила до порядку денного та направила до Конституційного суду на експертизу президентський проєкт щодо зменшення кількості депутатів з 450 до 300 та закріплення пропорційної системи виборів парламенту.

За це рішення проголосували 258 депутатів.

Це тільки перший крок у процедурі змін до Конституції. Далі Конституційний суд має дати висновок і повернути його депутатам.

Після цього Рада має схвалити проєкт у першому читанні 226 голосами. Фінальне ухвалення закону має відбутись вже 300 голосами на наступній черговій сесії.

Ці зміни можуть ухвалити в цілому не раніше лютого 2020 року.

Опозиція вже звинуватила команду президента у тому, що цей проєкт надто сирий і недопрацьований, тож його підтримали так мало депутатів.

У Конституцію також пропонують вписати чітку вимогу володіння державною мовою для кандидата в депутати.

Скорочену кількість депутатів мають обрати вже на наступних виборах Верховної Ради.

У своїх аргументах на захист зменшення депутатів до 300 команда президента посилалась на референдум Леоніда Кучми від 2000 року та зменшення населення України.

Копирайт изображения ЦВК Image caption Ідею скорочення кількості депутатів вперше підняв Леонід Кучма на референдумі 2000 року. Проте тоді опозиція заблокувала імплементацію результатів опитування в обхід парламенту. Референдум показав "повне схвалення" всіх ініціатив президента

Цим же документом президент пропонує закріпити в Конституції пропорційну виборчу систему депутатів. Тобто, мають назавжди зникнути депутати, які обираються в мажоритарних округах.

Президент не уточнює, який саме підвид пропорційної системи виборів буде в Україні.

Останні вибори відбулись за змішаною системою, коли половину парламенту обирали за закритими виборчими списками, а іншу - в округах.

Влітку парламент ухвалив новий виборчий кодекс, який передбачає з 1 грудня 2023 року обрання депутатів за пропорційною системою з відкритими списками, коли виборець визначатиме позицію кандидата у списку.

Проте цей закон ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада остаточно схвалила скасування депутатської недоторканності. Ця норма почне діяти з 1 січня 2020 року.

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