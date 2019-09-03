Рада вирішила зменшити кількість депутатів. Коли їх стане 300?
Верховна Рада включила до порядку денного та направила до Конституційного суду на експертизу президентський проєкт щодо зменшення кількості депутатів з 450 до 300 та закріплення пропорційної системи виборів парламенту.
За це рішення проголосували 258 депутатів.
Це тільки перший крок у процедурі змін до Конституції. Далі Конституційний суд має дати висновок і повернути його депутатам.
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Після цього Рада має схвалити проєкт у першому читанні 226 голосами. Фінальне ухвалення закону має відбутись вже 300 голосами на наступній черговій сесії.
Ці зміни можуть ухвалити в цілому не раніше лютого 2020 року.
Опозиція вже звинуватила команду президента у тому, що цей проєкт надто сирий і недопрацьований, тож його підтримали так мало депутатів.
У Конституцію також пропонують вписати чітку вимогу володіння державною мовою для кандидата в депутати.
Скорочену кількість депутатів мають обрати вже на наступних виборах Верховної Ради.
У своїх аргументах на захист зменшення депутатів до 300 команда президента посилалась на референдум Леоніда Кучми від 2000 року та зменшення населення України.
Цим же документом президент пропонує закріпити в Конституції пропорційну виборчу систему депутатів. Тобто, мають назавжди зникнути депутати, які обираються в мажоритарних округах.
Президент не уточнює, який саме підвид пропорційної системи виборів буде в Україні.
Останні вибори відбулись за змішаною системою, коли половину парламенту обирали за закритими виборчими списками, а іншу - в округах.
Влітку парламент ухвалив новий виборчий кодекс, який передбачає з 1 грудня 2023 року обрання депутатів за пропорційною системою з відкритими списками, коли виборець визначатиме позицію кандидата у списку.
Проте цей закон ще не підписав президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада остаточно схвалила скасування депутатської недоторканності. Ця норма почне діяти з 1 січня 2020 року.
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