Депутати почали карати себе за прогули і кнопкодавство

Копирайт изображения UNIAN Image caption Якщо суд встановить факт неособистого голосування, то в депутата можуть забрати мандат

Верховна Рада включила до порядку денного та направила до Конституційного суду на експертизу проєкт змін щодо позбавлення депутатського мандату за прогули та кнопкодавство.

За це рішення проголосували 279 депутатів.

Це тільки перший крок у процедурі змін до Конституції.

Далі Конституційний суд має дати висновок щодо проєкту.

Після цього депутати мають схвалити документ у першому читанні 226 голосами. Фінальне ухвалення закону має відбутись вже 300 голосами на наступній черговій сесії.

Ці зміни можуть ухвалити в цілому, і вони почнуть діяти не раніше лютого 2020 року.

Президент пропонує додати до Конституції дві додаткові підстави для звільнення депутата.

Перше - мандат можуть забрати, якщо суд (не уточнено, який саме) встановить факт неособистого голосування Раді. При чому це може бути як голосування за іншого, так і передача комусь власної картки.

Друге - мандат зможуть забрати, якщо депутат без поважних причин пропустив третину пленарних засідань або ж засідань свого комітету протягом однієї сесії.

Які причини будуть поважні, наприклад, чи достатньо буде принести довідку про хворобу, в документі не уточнюють.

Остаточний вердикт для позбавлення мандату через прогули ухвалюватиме Верховний суд.

3 вересня Верховна Рада остаточно схвалила скасування депутатської недоторканності. Ця норма почне діяти з 1 січня 2020 року.

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