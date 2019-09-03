У Парижі вкрали відоме графіті Бенксі

Копирайт изображения Getty Images

Картина британського вуличного художника Бенксі, яку він намалював на зворотному боці дорожнього знаку біля центру Помпіду в Парижі, викрадена невідомими.

Поліція почала розслідування. На графіті був зображений щур в масці, що тримає в лапах ніж для паперу.

Робота Бенксі з'явилася в червні минулого року, пізніше її накрили оргсклом для кращого збереження.

"Ми з сумом повідомляємо, що робота Бенксі біля нашого будинку на вулиці Бобур була викрадена вночі", - йдеться в повідомленні центру Помпіду.

"Хоча цей твір не був частиною нашої колекції, ми горді тим, що художник створив його біля нашого будинку на честь подій травня 1968 року. Ми готуємо позов до суду", - повідомляють в центрі.

Поява "фрески" збіглась з 50-ю річницею студентських виступів у Парижі, коли тисячі молодих активістів вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду Шарля де Голля.

Телеканал France 24 повідомляє, що в минулому році поліція заарештувала злодіїв, які намагалися вкрасти цю ж роботу Бенксі.

Бенксі рідко підтверджує авторство своїх картин, проте в цьому випадку він опублікував фото фрески в своєму Instagram через кілька днів після її появи.

Зараз поліцейські перевіряють записи відеоспостереження в районі крадіжки.

Картини Бенксі вже не перший раз викрадаються в Парижі. У січні зображення молодої жінки, яке приписують Бенксі, вирізали з дверей запасного виходу театру Батаклан.

Та фреска була створена в пам'ять про жертви нападу озброєних людей на Батаклан під час рок-концерту в 2015 році.

Викрадену картину так і не вдалося знайти.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Нахаба легко вкрав коштовну картину

Бенксі - псевдонім британського художника, який отримав популярність своїми сатиричними графіті, які раптово з'являються на фасадах будинків у різних містах Британії та інших країн.

Його справжнє ім'я тримається в секреті, і, крім того, що він народився і виріс в Брістолі, про нього практично нічого невідомо.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!