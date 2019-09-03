Світоліна вперше вийшла до півфіналу US Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла найкращу ракетку Великої Британії, 28-річну Йоганну Конту з рахунком 6:4, 6:4. Вперше у своїй кар'єрі вона вийшла до півфіналу престижного турніру US Open.
24-річна українка наразі є п'ятою ракеткою світу, Конту - 16-ю.
У півфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею двобою між американкою Сиреною Вільямс та китаянкою Ван Цян.
Еліна Світоліна не програла на турнірі жодного сету.
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У попередньому раунді US Open українська тенісистка обіграла американку Медісон Кіз.
Перед цим Світоліна зійшлася з іншою українською тенісисткою - Даяною Ястремською. Матч завершився із рахунком 6:2 та 6:0 на користь Світоліної.
Останній сезон - один із найвдаліших в кар'єрі Еліни Світоліної. Цього року вона вперше вийшла в півфінал Вімблдону.
Вона також стала першою українкою, якій вдалося зробити це в одиночному розряді.
У січні Світоліна також пробилася до чвертьфіналу Australian Open, а в грудні виграла підсумковий турнір WTA, перегравши в фіналі американку Слоан Стівенс.
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