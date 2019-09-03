Світоліна вперше вийшла до півфіналу US Open

Копирайт изображения Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла найкращу ракетку Великої Британії, 28-річну Йоганну Конту з рахунком 6:4, 6:4. Вперше у своїй кар'єрі вона вийшла до півфіналу престижного турніру US Open.

24-річна українка наразі є п'ятою ракеткою світу, Конту - 16-ю.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з переможницею двобою між американкою Сиреною Вільямс та китаянкою Ван Цян.

Еліна Світоліна не програла на турнірі жодного сету.

У попередньому раунді US Open українська тенісистка обіграла американку Медісон Кіз.

Перед цим Світоліна зійшлася з іншою українською тенісисткою - Даяною Ястремською. Матч завершився із рахунком 6:2 та 6:0 на користь Світоліної.

Останній сезон - один із найвдаліших в кар'єрі Еліни Світоліної. Цього року вона вперше вийшла в півфінал Вімблдону.

Копирайт изображения Getty Images

Вона також стала першою українкою, якій вдалося зробити це в одиночному розряді.

У січні Світоліна також пробилася до чвертьфіналу Australian Open, а в грудні виграла підсумковий турнір WTA, перегравши в фіналі американку Слоан Стівенс.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!