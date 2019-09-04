Секретна музика і дивні фрази. Як BBC воювала у Другій світовій
Архівні дані пролили світло на роль, яку BBC відігравала у секретних операціях часів Другої світової війни. Це, зокрема, включало розповсюдження зашифрованих повідомлень для груп спротиву в Європі.
У документах та інтерв'ю, оприлюднених BBC History, описується заміна бою годинника Біг-Бена в ефірі на запис - на випадок ймовірного авіанальоту. У таких випадках німці не знали, що їхній план розкритий.
Також BBC транслювала певну музику для зв'язку з польськими партизанами.
Співробітник уряду під псевдонімом "Пітер Пітеркін" передавав BBC записи, які потрібно було транслювати в ефірі після випуску новин польською мовою.
"Випуск новин польською мовою скорочували на хвилину, і в ефір йшли шифровані повідомлення від польського уряду у вигнанні, - розповідає історик Девід Хенді. - У виборі музики було зашифровано повідомлення для учасників спротиву".
Алек Сазерленд відповідав за музику після новинних випусків. За його словами, до його обов'язків входив контроль за тим, аби продюсери давали в ефір правильну музику - навіть якщо записи були пошкодженими.
"Іноді в ефір хотіли дати запис, який звучав краще, але це могло призвести до того, що десь у Польщі підірвали б не той міст", - розповідає він.
Зашифровані повідомлення для французького спротиву були не настільки прихованими - вони складалися з кількох фраз, вимовлених під час випуску новин.
Передавачі BBC в Лондоні також використовувалися королівськими військово-повітряними силами для того, аби вносити перешкоди в роботу навігаційних систем бомбардувальників Люфтваффе.
В інших оприлюднених документах йдеться про бомбардування будівлі BBC у 1940 році.
Вони також містять свідчення ведучого Джона Снагге, якого тримали під озброєною охороною впродовж кількох годин до початку операції в Нормандії, аби унеможливити витік інформації.
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