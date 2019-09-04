Секретна музика і дивні фрази. Як BBC воювала у Другій світовій

Архівні дані пролили світло на роль, яку BBC відігравала у секретних операціях часів Другої світової війни. Це, зокрема, включало розповсюдження зашифрованих повідомлень для груп спротиву в Європі.

У документах та інтерв'ю, оприлюднених BBC History, описується заміна бою годинника Біг-Бена в ефірі на запис - на випадок ймовірного авіанальоту. У таких випадках німці не знали, що їхній план розкритий.

Також BBC транслювала певну музику для зв'язку з польськими партизанами.

Співробітник уряду під псевдонімом "Пітер Пітеркін" передавав BBC записи, які потрібно було транслювати в ефірі після випуску новин польською мовою.

"Випуск новин польською мовою скорочували на хвилину, і в ефір йшли шифровані повідомлення від польського уряду у вигнанні, - розповідає історик Девід Хенді. - У виборі музики було зашифровано повідомлення для учасників спротиву".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наслідки нальоту Люфтваффе на Лондон

Алек Сазерленд відповідав за музику після новинних випусків. За його словами, до його обов'язків входив контроль за тим, аби продюсери давали в ефір правильну музику - навіть якщо записи були пошкодженими.

"Іноді в ефір хотіли дати запис, який звучав краще, але це могло призвести до того, що десь у Польщі підірвали б не той міст", - розповідає він.

Зашифровані повідомлення для французького спротиву були не настільки прихованими - вони складалися з кількох фраз, вимовлених під час випуску новин.

Передавачі BBC в Лондоні також використовувалися королівськими військово-повітряними силами для того, аби вносити перешкоди в роботу навігаційних систем бомбардувальників Люфтваффе.

В інших оприлюднених документах йдеться про бомбардування будівлі BBC у 1940 році.

Вони також містять свідчення ведучого Джона Снагге, якого тримали під озброєною охороною впродовж кількох годин до початку операції в Нормандії, аби унеможливити витік інформації.

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