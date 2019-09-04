Ураган "Доріан" на Багамах: кількість жертв зросла

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На Багамах кількість загиблих внаслідок урагану "Доріан" зросла до семи людей.

"Ми можемо очікувати на більшу кількість смертей. Це лише попередні дані", - сказав прем'єр-міністр країни Губерт Мінніс.

Він також повідомив, що острови Абако, які входять до складу Багамських, були "знищені" штормом.

Наразі "Доріан" вже відійшов від Багамських островів і, за останніми даними, рухається паралельно узбережжю штату Флорида.

Хоча ураган ослабнув до другої категорії, він суттєво збільшився в розмірах. Швидкість вітру подекуди сягає 177 кілометрів на годину.

Ще кілька днів тому "Доріану" присвоїли найвищу, п'яту, категорію, яка означає сильні руйнування і небезпеку для життя людей.

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Швидкість поривів вітру місцями сягала 300 кілометрів на годину.

За словами прем'єра Багамських островів, найбільшої шкоди ураган завдав островам Абако.

На кадрах з повітря видно затоплені мікрорайони і зруйновані будинки. Лідер опозиції Брейв Девіс назвав це жахливим видовищем.

З такою силою по Багамах не вдаряв ще жоден ураган.

Наразі влада проводить пошуково-рятувальну операцію.

Очікувалося, що в ніч з понеділка на вівторок "Доріан" міг досягти штату Флорида, проте поки що він рухається паралельно узбережжю.

Потенційно "Доріан" все ще може завдати значної шкоди, але все залежить від подальшої траекторії його руху.

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