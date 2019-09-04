Борис Джонсон проти парламенту: битва за "брекзит" розпочалася

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У вівторок парламент Великої Британії повернувся з канікул, і у британській політиці розпочалася битва, якої ще не було у новітній історії країни. Парламент зробив важливий крок до того, щоб заборонити прем'єру провести "жорсткий брекзит".

Пізно ввечері у вівторок Палата громад більшістю голосів - 328 проти 301 - ухвалила рішення забрати в уряду право визначати порядок денний парламенту.

Це відкриває шлях до схвалення закону, який унеможливлює різкий розрив зв'язків з ЄС. Розглядати його парламентарі будуть у середу.

Борис Джонсон одразу після голосування заявив, що в разі, якщо депутати проголосують за відтермінування, він внесе пропозицію про проведення дострокових виборів.

В історії Британії було чимало політичних криз, але ще жодного разу не бувало так, щоб зійшлося стільки всього і одразу: країна повинна, але не може ухвалити доленосне рішення; парламент збирається забрати в уряду право на це рішення і для цього засідати хоч вночі, хоч у вихідні.

Прем'єр при цьому фактично не має більшості в парламенті: правляча партія розколота на різні фракції, три суди розглядають позови про законність призупинення роботи парламенту, а на задньому плані видніється перспектива референдуму про незалежність Шотландії і нових зіткнень у Північній Ірландії.

Вихід Британії з ЄС призначений на 31 жовтня. Якщо у цій битві виграє парламентська більшість, то "брекзит", найімовірніше, буде відкладений, у Британії пройдуть позачергові вибори, і, не виключено, - новий референдум про членство в ЄС.

Якщо переможе Борис Джонсон - найімовірніше, 31 жовтня Британія "випаде" з Євросоюзу.

Войовничий парламент

Борис Джонсон має намір 31 жовтня за будь-яких умов вивести Британію з ЄС - навіть якщо для цього доведеться різко розірвати зв'язки з Євросоюзом. Він запевняє, що хоче все ж домовитися про м'яке розлучення, але його позиція і позиція лідерів ЄС змушують опонентів Джонсона вважати, що він веде країну саме до "жорсткого" "брекзиту".

Парламент має намір протягом тижня прийняти закон, який напряму забороняє прем'єру це робити. Для цього Палата громад для початку відібрала в уряду право визначати порядок денний - що саме по собі доволі рідкісна подія.

У проєкті закону йдеться, що прем'єр буде зобов'язаний попросити ЄС про відтермінування "брекзиту" на три місяці, до 31 січня 2020 року, якщо до саміту ЄС у середині жовтня сторони не встигнуть домовитися про умови виходу.

Якщо ЄС запропонує іншу дату, то прем'єр повинен буде з нею погодитись - якщо парламент не вирішить інакше.

При цьому, оскільки Джонсон вирішив призупинити роботу парламенту з наступного тижня до середини жовтня, часу у членів Палати громад і Палати лордів дуже мало - і вони кажуть, що готові працювати і вночі, і на вихідних.

Впродовж останніх 80 років парламент Великої Британії засідав у вихідні три рази: через початок Другої світової, через Суецьку кризу і через війну за Фолклендські острови.

Заколотники-торі

Ключову роль у планах парламенту відіграє те, що у прем'єра фактично немає більшості в парламенті, оскільки доволі велика група торі має намір голосувати проти нього і "жорсткого брекзиту".

Прем'єр вже пригрозив виключити заколотників з фракції і позбавити їх можливості наступного разу балотуватися в депутати.

Копирайт изображения Reuters Image caption Один із лідерів заколотників Філіп Хеммонд каже, що буде боротися з Джонсоном до останнього

Проте лідерів "бунту проти Джонсона" це не налякало.

"Це - моя партія! Я - член цієї партії 45 років! Я маю намір захищати мою партію від тих, хто недавно проліз у неї і намагається з широкого об'єднання людей з різними поглядами перетворити її на вузьку фракцію. Люди, які зараз керують справами в цьому уряді, які, ймовірно, навіть не є членами Консервативної партії, яким немає діла до майбутнього Консервативної партії - я маю намір захищати мою партію від них", - заявив один із лідерів заколотників Філіп Хеммонд.

Погроза виборами

Одразу після голосування у вівторок Борис Джонсон заявив, що негайно вносить проєкт рішення про проведення позачергових виборів.

"Якщо парламент проголосує за цей закон (про відтермінування виходу з ЄС), то вирішити, хто вирушить 17 жовтня на саміт ЄС просити про це, має народ", - заявив Джонсон.

Уряд пропонує провести позачергові вибори 14 жовтня, за три дні до вирішального саміту ЄС і за два з половиною тижні до завершення відтермінування "брекзиту".

Копирайт изображения Parliament TV Image caption Як будуть розгортатися події, багато в чому залежить від спікера Палати громад Джона Беркоу. Він заявив, що зробить все, аби парламент не позбавили слова

Але для того, щоб оголосити позачергові вибори, потрібні дві третини голосів у Палаті громад.

Опозиціонер Джеремі Корбін вже відповів Джонсону, що він із однопартійцями з Лейбористської партії має намір спочатку прийняти закон-наказ прем'єру щодо відтермінування "брекзиту", а вже потім, якщо прем'єр захоче, обговорити питання виборів.

Депутати побоюються, що прем'єр не стримає своє слово і пізніше, коли парламент вже буде розпущений, перенесе вибори на дату після 31 жовтня, тим самим зробивши "жорсткий брекзит" незворотнім.

Теоретично прем'єр може поставити вимогу провести голосування про довіру до уряду, і тоді для відставки і нових виборів потрібна буде лише половина голосів Палати громад. Але парадоксальність і навіть анекдотичність ситуації, в якій опинився Джонсон, полягає в тому, що він не може бути впевненим навіть у тому, що парламент відправить його у відставку у зручний для нього, а не для парламенту, момент.

Судові процеси

Бій між парламентом і урядом цього тижня розгортається і на іншому фронті - у трьох судах, де будуть розглянуті позови про законність рішення Джонсона призупинити роботу парламенту до середини жовтня.

У вівторок такий позов почав розглядати Сесійний суд Шотландії в Единбурзі. Позивачі - 75 депутатів Палати громад і Палати лордів. Рішення очікують у середу.

Наступного дня такий самий позов розгляне Високий суд в Лондоні, згодом - суд у Белфасті.

Це дуже незвична і суперечлива ситуація - ставити під сумнів призупинення роботи парламенту. Адже формально це рішення королеви, а монарх у Британії є в принципі непідсудним.

Але позивачі твердять, що вони ставлять під сумнів не рішення королеви, а мотиви Джонсона, керуючись якими він попросив її про це рішення.

Як і коли можуть бути виконані рішення судів за цими позовами, навіть якщо судді стануть на бік позивачів, наразі незрозуміло.

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