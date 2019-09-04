Яких тварин-компаньйонів можна брати в літак

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Коли ви підіймаєтесь на борт літака, то навряд чи очікуєте, що вашим попутником буде тварина.

Кенгуру, індичка, міні-поні. І це ще не повний перелік.

Однак, це не прості пасажири, це тварини-компаньйони, які під час польоту емоційно підтримують свого господаря, допомагають подолати тривожність і депресію.

У деяких країнах, зокрема в США, пасажирам, які відчувають страх польотів, дозволяють брати з собою тварин для емоційної підтримки.

Найчастіше мова йде про собак, які допомагають і супроводжують людей з особливими потребами.

Проте багато людей, які потребують підтримки, стверджують, що такі функції для них можуть виконувати не лише собаки, а й багато інших тварин.

Минулого року американська авіакомпанія United Airlines заявила, що кількість запитів на перевезення "домашніх тварин для підтримки" зросла на 75% - до 76 тисяч на рік.

Звичайно, без проблем не обходиться.

Минулого року жінці заборонили взяти на борт рейсу United Airlines великого павича. В авіакомпанії заявили, що його вага та розміри не відповідають правилам перевезення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Незвичайний пасажир привернув увагу багатьох людей

Після цього United Airlines змінили свою політику щодо тварин у салоні літаків, заборонивши перевозити жаб, їжаків, кіз та інших тварин.

Цього року авіакомпанія пішла ще далі, вказавши, що в салон літака можна брати лише котів, собак та навчених мініатюрних коней.

Крім того, тварини мають бути чисті, не проявляти агресії та мати довідку від ветеринара. Вони не мають окремого місця в салоні, їм також не дозволяють їсти на відкидному столику.

Британія проти

А от у Британії перевезення тварин для емоційної підтримки юридично не визнається.

На рейсах до Сполученого Королівства дозволяють перевозити лише собак-поводирів та собак, які допомагають людям з обмеженими можливостями.

Копирайт изображения Moesha Mitchel Image caption Мандрівниця з Сіетла взяла індичку на передріздвяний рейс додому 2015 року

Але у Британському реєстрі тварин-помічників прагнуть змінити законодавство і домогтися дозволу на перевезення таких тварин.

Спочатку для котів і собак. Хоча, за їхніми словами, такі функції можуть виконувати багато інших тварин.

"У нас були запити на перевезення тхора, хом'яка, ягня, коня, папуги й щура", - пояснює регулятор.

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