Рейтинг міст за якістю життя: Київ - серед лідерів за прогресом

  • 4 вересня 2019
Київ Копирайт изображения Getty Images

Київ потрапив до списку міст, які за останні п'ять років показали найбільший прогрес у Глобальному індексі якості життя, який щороку складає дослідницький центр The Economist Intelligence Unit.

Окрім Києва, в лідерах за покращенням - Москва (Росія), Белград (Сербія), Абіджан (Кот-д'Івуар) і Ханой (В'єтнам).

Втім, попри відчутний прогрес, в загальному рейтингу міст українська столиця все ж посідає лише 117 місце - це на одну сходинку вище, ніж минулого року. У 2015 році Київ перебував на 132 позиції.

"Після мирних і демократичних президентських і парламентських виборів ми підвищили оцінку стабільності в Києві, що дозволило йому трохи покращити свій загальний результат", - кажуть автори рейтингу.

Водночас вони зазначають, що при оцінюванні брали до уваги події на Сході України, і це відчутно вплинуло на позиції української столиці в рейтингу.

Дослідження The Economist Intelligence Unit оцінює якість життя у 140 містах за різними показниками: зокрема, за політичною та соціальною стабільністю, злочинністю, освітою та доступом до медичних послуг.

На першому місці цьогорічного рейтингу, як і минулого року, опинився Відень (Австрія). Також у трійці лідерів - Мельбурн і Сідней (Австралія).

Рейтинг найгірших міст очолюють Дамаск (Сирія), Лагос (Нігерія) і Дакка (Бангладеш).

Найкращі міста за якістю життя

  • Відень (Австрія)
  • Мельбурн (Австралія)
  • Сідней (Австралія)
  • Осака (Японія)
  • Калгарі (Канада)
  • Ванкувер (Канада)
  • Торонто (Канада)
  • Токіо (Японія)
  • Копенгаген (Данія)
  • Аделаїда (Австралія)
Копирайт изображения Getty Images
Image caption Рейтинг міст за якістю життя вдруге поспіль очолив Відень

Найгірші міста за якістю життя

  • Дамаск (Сирія)
  • Лагос (Нігерія)
  • Дакка (Бангладеш)
  • Триполі (Лівія)
  • Карачі (Пакистан)
  • Порт-Морсбі (Папуа Нова Гвінея)
  • Хараре (Зімбабве)
  • Дуала (Камерун)
  • Каркас (Венесуела)

Найбільший регрес у показниках якості життя, кажуть в The Economist Intelligence Unit, за останні п'ять років продемонстрували Детройт (США), Асунсьйон (Парагвай), Туніс (Туніс), Каракас (Венесуела) і Триполі (Лівія).

Навесні цього року власний рейтинг міст за якістю життя також оприлюднила американська консалтингова компанія Mercer. У ньому Київ посів 176 сходину з понад 200.

Найкращим містом за якістю життя автори так само визнали Відень (Австрія). На другій і третій позиціях опинилися Цюрих (Швейцарія) і Ванкувер (Канада).

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