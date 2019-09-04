Помер фешн-фотограф Пітер Ліндберг. Він поклав початок ері супермоделей

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Пітер Ліндберг, один із найвідоміших фешн-фотографів сучасності, помер у віці 74 років.

Він пішов з життя у вівторок, йдеться у повідомленні в його акаунті в Instagram: "З великим сумом повідомляємо, що Пітер Ліндберг пішов з життя 3 вересня 2019 року".

У нього залишилися дружина, четверо дітей і семеро онуків.

Ліндберг народився у 1944 році в Польщі, але зростав у Німеччині, пізніше переїхав до Парижа.

Він співпрацював з великою кількістю відомих дизайнерів, а його роботи публікували видання Vogue, Vanity Fair, The New Yorker і Harper's Bazaar.

Чимало портретів, знятих Ліндбергом, стали культовими. Частина з них представлені у лондонському музеї Вікторії і Альберта і паризькому Центрі Жоржа Помпіду.

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Героїнями його знімків в різні роки ставали Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс і Сальма Хаєк.

Ліндберга вирізняло бажання зафіксувати природню красу моделей: він майже не використовував косметику, і натомість акцентував увагу на природніх особливостях їхньої зовнішності.

"Я ненавиджу обробку фотографій. Я ненавиджу мейкап. Я завжди кажу "Прибери косметику!" - розповідав він в одному з нещодавніх інтерв'ю.

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