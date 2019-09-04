Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів

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Президент Володимир Зеленський не ввів у дію закон, який передбачав запровадження хімічної кастрації педофілів, а також створення спеціального реєстру тих, хто був засуджений за такі злочини над неповнолітніми.

Закон ухвалив попередній склад Верховної Ради у липні цього року.

Разом із вето Володимир Зеленський вніс свої пропозиції до документа. Однак на сайті парламенту наразі немає змісту цих пропозицій.

Закон передбачав, що хімічна кастрація застосовуватиметься до злочинців, які скоїли зґвалтування, що спричинило "особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього".

Відповідно до закону, передбачалося примусове введення засудженому за педофілію антиандрогенних препаратів з метою зменшити лібідо та сексуальну активність.

Крім того, документ встановлював максимальний термін ув'язнення за зґвалтування неповнолітніх - 15 років. А також довічний адміністративний нагляд за людьми, яких визнавали винними у зґвалтуванні неповнолітніх, та створення відкритого реєстру таких злочинців.

Хімічна кастрація, як захід проти повторення педофілами злочинів застосовується в багатьох країнах світу, в тому числі в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Данії, Швеції, Норвегії, Канаді, Ізраїлі та Росії.

У деяких країнах таку процедуру застосовують тільки за згодою засудженого, що дає йому можливість достроково вийти з в'язниці.

Щороку Національна поліція України розслідує близько 400 кримінальних проваджень, у яких діти потерпали від сексуального насильства.

Однак і поліція, і правозахисники переконані, що ця цифра умовна і може становити щонайменше 10% від реальних злочинів стосовно дітей.

Це відбувається не лише через страх розголосу, але й тому, що дорослі не надають цим фактам правильної оцінки як тяжкого злочину проти дитини.

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