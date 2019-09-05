Екологи знайшли двоголову черепаху - унікальні фото

Копирайт изображения Jayme Davidson Lopko/Facebook

В ході огляду черепашачих гнізд в штаті Південна Кароліна американські активісти із захисту навколишнього середовища виявили маленьку морську черепашку, у якої дві голови.

Хоча логерхед (так називають довгоголову морську черепаху) зустрічаються практично всюди - в Середземному морі, Індійському, Тихому й Атлантичному океанах, - цей вид внесений до міжнародної Червоної книги, оскільки йому загрожує вимирання.

Дорослі черепахи цього виду можуть перевищувати 90 см в довжину і важити до 200 кг, однак розмір новонароджених дитинчат - всього 3-4 см. Вилупившись з яйця, вони кілька годин проводять в піску, а потім повзуть до моря.

"При огляді черепашачих гнізд ми часто знаходимо всілякі дивні штуки. Вчора я знайшов ось такого двоголового новонародженого. Наскільки я пам'ятаю, за останні 15 років це лише друга подібна знахідка. Дитинча живе і здорове, але воно не могло нормально повзти через деформацію панцира. Ми випустили його в океан ", - пише активіст Джеймі Лопко.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!