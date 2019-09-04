Пройшли тест про здоров'я? Ваші дані вже у рекламодавців

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Особисту інформацію про ваше психічне здоров'я регулярно передають рекламодавцям в інтернеті.

Компанія Privacy International дослідила понад 100 сайтів, які стосуються психічного здоров'я, у Франції, Німеччині та Великій Британії.

В ході дослідження експерти знайшли багато даних користувачів, доступ до яких є у третіх сторін, включаючи рекламодавців та великі технологічні компанії.

Спосіб продажу інформації "не був прозорим, справедливим, а також часто не мав чіткої правової бази", говорить дослідження.

"Тест на депресію"

У середньому на кожній веб-сторінці, яка стосувалася психічного здоров'я, містилося багато cookie-файлів, які дозволяли націлювати рекламу, зокрема, від Google, Facebook та Amazon.

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"Людям надзвичайно важко шукати інформацію про психічне здоров'я і, наприклад, пройти" тест на депресію " і при цьому не побачити безліч сторонніх пропозицій", - зазначила Фредерік Калтенер, директорка корпоративних розробок Privacy International.

"Ми заходимо на ці сайти і дізнаємося дуже багато про себе. Це не повинні використовувати компанії, про які ми ніколи не чули, з метою відстежити вас в інтернеті та використовувати дані в непрозорій рекламній сфері".

Чутливі дані

Загальний регламент ЄС про захист даних (GDPR) підвищив необхідний рівень захисту від того, аби веб-сайти могли безперешкодно завантажувати інформаційні файли на пристрій користувача.

Тепер кожен має отримати чітку та вичерпну інформацію про те, які дані та яким чином будуть використовуватися.

Що стосується особливо чутливих даних, таких як інформація про здоров'я, то ця згода повинна бути очевидною.

Та дослідження Privacy International виявило, що багато файлів потрапляє у пристрої до того, як людина дала згоду.

"Більшість людей не мають часу для того, аби орієнтуватися у складних текстах про погодження, що підштовхує їх до згоди", - сказала пані Калтенер.

"Користувачі повинні мати можливість сказати, що не хочуть, аби їх відстежували Google, Facebook та брокери даних".

Компанія Privacy International також проаналізувала дев'ять веб-сайтів, які пропонували відвідувачам пройти тести про їхнє психічне здоров'я.

Три з них містили файли, які запускали програмну рекламу.

Це проблема, адже конфіденційну інформацію могли передати всім учасникам рекламних торгів, йдеться в дослідженні.

Ситуацію з програмною рекламою вже розслідує спеціальний уповноважений з захисту інформації Великої Британії.

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