Палата громад заборонила брекзит без угоди. Слово за лордами

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Палата громад проголосувала за пряму вказівку прем'єру Британії попросити Євросоюз про нову відстрочку "брекзиту" ще на три місяці - до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня він не зможе знайти підтримки парламентарів щодо угоди про "брекзит".

Поки що вихід Британії із ЄС запланований на 31 жовтня цього року.

"За" цю ініціативу, що за один день пройшла усі три читання проголосували 327 депутатів, проти - 299.

Про що йдеться у законопроекті?

До 19 жовтня прем'єр-міністр має провести через парламент угоду про вихід із Євросоюзу, або ж домогтися від парламентарів згоди на "брекзит" без угоди.

Після цього крайнього терміну прем'єр має попросити ЄС про відтермінування виходу Британії із ЄС до 31 січня 2020 року.

Всупереч звичайній практиці, законопроєкт навіть містить конкретну форму прохання, із яким в такому випадку Борис Джонсон має звернутися до голови Європейської Ради.

Якщо ЄС висуне якусь іншу дату, у британського прем'єра буде два дні на розгляд такої пропозиції.

За цей час парламентарі, а не уряд матимуть можливість погодитися з пропозицією або ж відкинути її.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тепер за "брекзит" візьмуться члени Палати лордів

5 вересня законопроєкт мають почати розглядати у Палаті лордів. Очікується, що і там законопроєкт знайде необхідну підтримку, проте лорди-союзники прем'єра можуть затягувати розгляд законопроєкту через внесення численних правок.

При цьому часу на розгляд поправок у лордів залишається не так багато - наступного тижня починається проголошена прем'єром перерва у роботі парламенту. Втім, представники проєвропейської більшості у Палаті лордів кажуть, що готові засідати і вночі, і у вихідні, аби розглянути усі поправки до законопроєкт, схваленого Палатою громад.

Станом на ранок четверга очікується, що Палата лордів може повністю завершити розгляд законопроєкт до вечора п'ятниці.

Одразу після голосування про законопроєкт щодо "брекзиту" Борис Джонсон офіційно запропонував провести позачергові парламентські вибори до 15 жовтня, - за два дні до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься питання "брекзиту".

"Нехай країна вирішує, хто - лідер опозиції чи я - поїде до Брюсселя вирішувати це питання (просити про відстрочку - Ред.)", - заявив британський прем'єр, який раніше твердив, що за жодних умов не проситиме ЄС відтермінувати дату "брекзиту".

Проте і цю пропозицію пана Джонсона парламентарі відхилили. Втім, прем'єр ще раз може внести пропозицію щодо позачергових виборів - за іншою процедурою.