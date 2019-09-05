Пентагон перенаправляє мільярди доларів на стіну Трампа

Копирайт изображения Getty Images

Міністр оборони США Марк Еспер дав дозвіл на те, аби 3,6 млрд доларів США із фінансування Пентагону були використані на будівництво стіни на кордоні із Мексикою.

Гроші, що будуть використані для побудови 280 км стіни, надійдуть від 127 військових проєктів, які будуть тимчасово заморожені. Про це міністр повідомив Конгрес у листі.

Будівництво цієї стіни було однією з головних обіцянок виборчої кампанії Дональда Трампа, яка наштовхнулася на запеклий спротив по тому, як він став президентом.

Жорсткіші обмеження для мігрантів також є одним з головних пунктів його програми для переобрання на другий термін.

У листі до кількох комітетів у Конгресі міністр оборони перераховує 127 військових будівельних проєктів по всьому світу, які будуть заморожені задля фінансування будівництва стіни.

Представники Демократичної партії вважають, що коли президент Трамп та його адміністрація скеровують кошти на будівництво стіни, вони намагаються обмежити роль Конгресу у формуванні бюджетів для урядових відомств.

Сенатор від демократів Чак Шумер заявив, що така ситуацію свідчить, що президент Трамп "намагається проковтнути вже виділені військові видатки, аби нагодувати власне его стіною, за яку, як він обіцяв, заплатить Мексика".

Які проєкти будуть заморожені?

У листі міністра оборони йдеться про 127 проєктів, включно із проєктами у 23 штатах США, двох американських закордонних територіях та 20 інших країнах.

У самих Сполучених Штатах будуть заморожені проєкти на близько 1 млрд доларів. Ще 700 млн доларів будуть позбавлені проєкти у таких американських юрисдикціях як Пуерто Ріко, Віргінські острови та Гуам.

Ще на 770 млн доларів будуть заморожені проєкти у Європі, що були призначені на допомогу союзникам США у стримуванні можливої агресії Росії.

У Пентагоні твердять, що переспрямування коштів не означає закриття проєктів, а лише відтермінування їх фінансування.

Проте для того, аби фінансування було відновлено, потрібна згода Конгресу при схваленні щорічного закону про військові видатки, тож ці видатки можуть опинитися у своєрідному правовому замкненому колі, а відтак, можуть бути де-факто позбавлені фінансування.

Минулого тижня, напередодні можливої зустрічі українського президента із президентом США у Варшаві, куди, утім, Дональд Трамп не приїхав через буревій Доріан, стало відомо про перегляд програми фінансової допомоги Україні у галузі безпеки.

Впливове видання Politico із посиланням на джерела написало, що президент Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансової допомоги, аби перевірити, чи використовуються гроші в інтересах США.

Йдеться про 250 млн доларів, які Конгрес виділив на безпекову допомогу Україні у 2019 році. Передбачалося, що ці кошти можуть іти на купівлю зброї оборонного характеру, навчання, обладнання та розвідку. Очікувалося, що і наступного року Україна має отримати таку ж суму.

Як зазначало видання, довгий час саме допомога США Україні у військовій сфері вважалася лакмусовим папірцем для того, наскільки рішуче Вашингтон налаштований відповідати на витівки Москви. І саме тому, писали автори Politico, конгресмени як від демократів, так і від республіканців висловили занепокоєння можливістю перегляду допомоги Україні.