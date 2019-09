View this post on Instagram

Обожнюємо цю традицію ❤️ Наші друзі @daily.od чекатимуть вас завтра у дворику Одеського художнього! Кава колдбрю з молоком чи тоніком, каскара, лимонад та печиво — не бійтеся спеки, нам є чим від неї рятуватися 😌