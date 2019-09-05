Копирайт изображения OFAM.OD.UA , АРХІВ МУЗЕЮ

Одеська обласна рада звільнила Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського Художнього музею. Точніше, з ним достроково розірвали контракт.

Ця новина викликала шквал критики, адже за час, коли він керував музеєм, заробіток закладу і кількість відвідувачів зросли у рази.

Прибічники Ройтбурда вже анонсували акцію протесту під стінами Одеської ОДА.

За що звільнили?

Копирайт изображения oblrada.odessa.gov.ua/ Image caption В Одеській облраді вважають, що Ройтбурд ставився до депутатів без поваги

"Сесія облради мене звільнила. Попкорн викидати рано", - ось так лаконічно про своє відсторонення написав сам Олександр Ройтбурд.

Попри протест виконувачки обов'язків голови Одеської ОДА Світлани Шаталової, звільнення підтримав 51 депутат.

На розгляд питання вніс позафракційний Олексій Кобильніков. Під час виступу у залі він назвав призначення Ройтбурда незаконним та звинуватив його у відсутності фінансових звітів перед депутатами.

Також Ройтбурда звинуватили в побитті колишнього директора музею Віталія Абрамова.

"Ми не підтримали цю людину на посаду директора музею. Але на наше рішення, вибачте, наплювали", - сказав ініціатор звільнення Олексій Кобильніков.

"Директор Ройтбурд ставиться з абсолютною неповагою до нас депутатів. Він вважає, що ми, депутати, не маємо права цікавитися діяльністю музею. Наші запити він ігнорує", - додав він.

Хто такий Ройтбурд та як він став директором музею

Олександра Ройтбурда називають одним із найдорожчих та найбільш продаваних сучасних художників України. Він має свій впізнаваний стиль написання картин, які оцінюють в десятки тисяч доларів.

Пан Ройтбурд - учасник сотень виставок та мистецьких проектів, зокрема й за кордоном.

Після перемоги у конкурсі на директора музею проти Ройтбурда виступили депутати від "Опозиційного блоку" з Одеської облради. Бойкотували призначення з перших днів: казали, що він "пише свої полотна лайном" та називали "людиною із сумнівною репутацією".

Копирайт изображения Христина Кондратьєва Image caption Останню крапку в скандалі з призначенням Ройтбурда поставив голова ОДА Максим Степанов

Тоді останню крапку в скандалі поставив голова ОДА Максим Степанов та призначив Ройтбурда особисто. А його звільнення він назвав "найтупішим піаром з усіх, що коли-небудь спостерігав" та додав:

"Ройтбурд - не просто талановитий та всесвітньо відомий художник, він - першокласний менеджер. Це найбільша шкода, яку можна було завдати Одеському художньому музею. Сьогодні в облраді був перелік паразитів. Їх 51. Всі вони проголосували за звільнення Ройтбурда".

Лекції, нові експонати та додатковий мільйон

Копирайт изображения OFAM.OD.UA , АРХІВ МУЗЕЮ Image caption За часів керівництва ОХМ Олександром Ройтбурдом музей став для одеситів ще один популярним культурним простором

Олександр Ройтбурд став директором в лютому 2018 року. Відтоді музей зазнав значних змін та став для одеситів ще один популярним культурним простором.

Офіційний звіт музею можна знайти на їхньому сайті. Це велика презентація на десятки слайдів. З нього видно, що кількість виставок, концертів та інших заходів значно зросла.

Прибуток музею - ще один "плюс" на користь Ройтбурда та його команди. За рік управління заробіток зріс на мільйон гривень - до 1 760 975 гривень.

До кінця 2019 року планували заробити понад два мільйони. Кошти залучають двома способами: продаж квитків, сувенірів, екскурсій та благодійні внески, гранти.

Копирайт изображения АННА ГРИНІВ Image caption Продаж сувенірів - один із шляхів заличення коштів ОХМ

У Худмузею з'явилося не тільки більше відвідувачів, а й благодійників. За додаткові кошти вдалося зробити багато: від придбання рамок і скла до відновлення цілих залів та поповнення колекції.

Копирайт изображения Alamy Image caption Відновлений іконний зал Одеського художнього музею

Нова команда почала активно вести сторінки музею в соцмережах.

"Початок культурного реваншу?"

Прибічники Ройтбурда вже анонсували мітинг під стінами ОДА.

У Міністерстві інформаційної політики висловили стурбованість, і заявили, що проаналізують, чи мала право Одеська облрада звільняти директора Одеського художнього музею.

Депутат і лідер "Голосу" Святослав Вакарчук у своєму дописі на Facebook запитує: "Що означає його звільнення - початок культурного реваншу?Переконаний: ми повинні захистити і Олександра Ройтбурда, і зміни символом яких він став".

Святослав Вакарчук також закликав нового міністра культури Володимира Бородянського відреагувати. Той відреагував, нагадавши, що Ройтбурда звільнила та облрада, яку обирали одесити:

"Сьогодні це не абстрактна обласна рада звільнила Олександра Ройтбурда. Його звільнили Ви, обиравши тих людей, які проголосували так, як проголосували. Абстрактне обурення не працює, - працює активна дія, участь у виборах, об'єднання навколо тих людей, чиї рішення спрямовані на розвиток Вашого чудового міста і його унікальної культури".

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