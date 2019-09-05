Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимра Цемаха затримали у кінці червня. Тоді це назвали однією з найкращих операцій українських спецслужб

Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха.

Цю інформацію підтвердив BBC його адвокат Роман Гонтарєв.

Чоловіка відпустили під особисте зобов'язання.

"Ми вважали, що тримання є єдиним можливим запобіжним заходом для пана Цемаха", - розповів журналістам прокурор Пересада біля зали суду.

"Життю пана Цемаха може бути загроза. Багато уваги приділяється Цемаху в контексті розслідування "Боінга" Малайзійських авіаліній. Як я зазначав у суді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. Ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами", - попередив прокурор.

І додав ще: "Як я розумію, тепер пан Цемах буде достатньо складно доступний для міжнародної спільної слідчої групи".

За словами прокурора, у Цемаха лишаються особисті зобов'язання, "але електронного браслета чи іншого способу відстежувати його переміщення немає".

"Не можу коментувати питання обміну, до мене як до керівника групи прокурорів жодної офіційної інформації про обмін не надходило", - додав прокурор.

Хто такий Цемах?

Копирайт изображения vk Image caption Під фото, які поширили у соцмережах, вказувалося, що так Цемах виглядав після затримання

Володимира Цемаха, як вважається, затримали українські спецслужби у кінці червня у Сніжному, що під контролем так званої "ДНР".

На День Конституції його доправили до Києва.

Тоді це називали однією з найвдаліших операцій українських спецслужб.

Цемах - колишній "командир протиповітряної оборони Сніжного", який воював за "ДНР" у 2014-2015 роках.

Його вважають ключовим свідком у справі MH17.

В одному з інтерв'ю у 2015 році він справді розповідав про "Боїнг", а також про те, що допомагав комусь щось ховати і витягував якогось "пацана".

Журналісти припустили, що мова йшла про евакуацію евакуацію "Буку", з якого, як вважає міжнародне слідство, збили малайзійський "Боїнг".

Крім того, Володимир Цемах - кандидат на обмін полоненими з Росією.

Голландська прокуратура та 40 депутатів Європарламенту закликали Україну не передавати Росії пана Цемаха.

3 вересня український суд продовжив йому арешт, апеляцію на що сьогодні задовольнив Апеляційний суд Києва.

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