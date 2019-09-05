Путін анонсував масштабний обмін. У цей день київський суд звільнив Цемаха

Копирайт изображения Getty Images

Президент Росії у четвер заявив, що переговори про обмін з Україною близькі "до фіналізації", й він буде масштабним. Про це Володимир Путін розповів під час пленарного засідання на Східному економічному форумі у Владивостоку, передає кореспондент BBC News.

"Щодо обміну: я думаю, що він буде таким досить великим, масштабним, і це вже було б хорошим кроком вперед, в сторону нормалізації", - сказав пан Путін.

Відповідаючи на запитання телеведучого Сергія Брильова, президент зауважив, що Росії "досить складно було приймати рішення щодо конкретних людей", які знаходяться в місцях позбавлення волі. Конкретні прізвища він не назвав.

"Ми підходимо до фіналізації переговорів, які ми ведемо в тому числі з офіційною владою. Так що, я думаю, що найближчим часом це стане відомо", - додав президент Росії.

Водночас він не уточнив, коли ж саме має відбутися обмін.

Раніше російські джерела агенції "Інтерфакс" припускали, що обмін може початися у суботу, 7 вересня.

Звільнення Цемаха

Копирайт изображения УНІАН

Тим часом у четвер Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха.

Його відпустили під особисті зобов'язання.

Цемах - колишній "командир протиповітряної оборони Сніжного", який воював за "ДНР" у 2014-2015 роках.

У червні, як вважається, його затримали українські спецслужби і вивезли до Києва.

Його називають ключовим свідком у справі MH17 та одним з головних для Росії кандидатів на обмін.

Голландська прокуратура та низка євродепутатів закликали Україну не передавати Цемаха Москві.

Обмін

У ніч на 30 серпня у кількох російських і українських ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, ніби обмін ув'язненими між Москвою і Києвом вже відбувся.

Вони посилалися на російські Телеграм-канали та повідомлення співробітниці Ради Анни Ісламової в "Фейсбуці", репост якого зробив новий генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Однак київська влада цю інформацію не підтверджувала, а в Москві і зовсім не коментували ситуацію.

Російська агенція "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело в той день повідомило, що обмін поки що не почався, адже потрібен час для оформлення документів.

У підсумку в ту п'ятницю так нічого і не відбулося.

Про активізацію переговорів між Москвою і Києвом щодо обміну ЗМІ почали повідомляти від серпня.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram!