Фото дня: принцеса Шарлотта вперше пішла до школи

Чотирирічна принцеса Шарлотта вперше пішла до школи.

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Дівчинка вчитиметься в престижному приватному закладі Thomas's Battersea на південному заході Лондона.

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Юну принцесу супроводжували батьки - принц Вільям і герцогиня Кейт, а також старший брат Джордж.

Принцеса Шарлотта дуже рада, що починає вчитися, сказав принц Вільям, який сам привіз родину на машині.

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Для принца Джорджа це вже третій навчальний рік у школі Thomas's Battersea.

Тут він провчиться ще рік, після чого перейде в молодшу середню школу.

Вартість навчання в Thomas's Battersea складає для принца Джорджа 6429 фунтів на рік - близько 200 тисяч гривень.

А для принцеси Шарлотти - 6305 фунтів (195 тисяч гривень).

Більше про те, як ідуть до школи британські діти, читайте в блозі "Як це в Британії. Перший день у школі по-англійськи".

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