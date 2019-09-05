Фото дня: принцеса Шарлотта вперше пішла до школи
Чотирирічна принцеса Шарлотта вперше пішла до школи.
Дівчинка вчитиметься в престижному приватному закладі Thomas's Battersea на південному заході Лондона.
Юну принцесу супроводжували батьки - принц Вільям і герцогиня Кейт, а також старший брат Джордж.
Принцеса Шарлотта дуже рада, що починає вчитися, сказав принц Вільям, який сам привіз родину на машині.
Для принца Джорджа це вже третій навчальний рік у школі Thomas's Battersea.
Тут він провчиться ще рік, після чого перейде в молодшу середню школу.
Вартість навчання в Thomas's Battersea складає для принца Джорджа 6429 фунтів на рік - близько 200 тисяч гривень.
А для принцеси Шарлотти - 6305 фунтів (195 тисяч гривень).
Більше про те, як ідуть до школи британські діти, читайте в блозі "Як це в Британії. Перший день у школі по-англійськи".
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!
..