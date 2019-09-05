Хлопець місяць освідчувався дівчині, а вона цього не помітила

Копирайт изображения Edi Okoro Image caption Ви бачите обручку? А Келлі ні

Чоловік освідчувався своїй подрузі багато разів, а вона цього й не помітила. Як це можливо?

30-річний Еді Окоро з Герефордширу обрав дещо незвичний спосіб освідчитися Келлі Рід. Він вирішив зробити якомога більше фото з обручкою. При цьому його кохана не повинна була помітити її.

Протягом місяця Окоро робив фото, на яких він тримав обручку перед Келлі, коли та спала, дивилась у бінокль на прогулянці або стояла на касі у магазині.

Він навіть підкинув обручку у скриньку, де 28-річна Келлі зберігає свої прикраси. Та все марно.

Копирайт изображения Edi Okoro Image caption Якщо вона раптом обернеться ...

"Ті, хто пройшов через це, знають, як хочеться розказати про своє кохання так, щоб це стало відображенням вас і вашої пари, - написав Еді у Facebook. - Деякі планують флешмоб, ховають обручку в їжу або навіть замовляють цілу вивіску із заповітним запитанням. Але це не мій варіант, тому що "Еді не планує" ... Я - імпровізатор".

Копирайт изображения Edi Okoro Image caption Якось вночі Еді поклав обручку просто на долоню сплячої Келлі

Копирайт изображения Edi Okoro Image caption Навіть так нічого не бачить

"Ідея полягала в тому, щоб зробити якомога більше смішних фото, поки я не знайду найкращий момент для освідчення, або поки вона мене не зловить", - написав Еді Окоро в соцмережі.

Копирайт изображения Edi Okoro Image caption Він навіть ховав обручку у прикрасах коханої

Копирайт изображения Edi Okoro Image caption В магазин і без обручки?

Допис Еді Окоро у Facebook отримав 56 тисяч "шерів", а відео, на якому він тримає обручку і сміється, тоді як його подруга чистить зуби, повернувшись спиною, - 1,5 млн переглядів.

Пізніше чоловік все-таки виклав фото з нареченою, на руці якої красувалася обручка. А от довгоочікуване освідчення закохані залишили в таємниці.

Копирайт изображения Edi Okoro Image caption Нарешті обручка "знайшла" свою "господарку"

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