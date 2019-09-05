Бред Пітт пояснив, чому відмовився від алкоголю
Актор Бред Пітт зробив відверте зізнання - після розлучення з Анджеліною Джолі він відмовився від алкоголю.
Про це він розповів в інтерв'ю New York Times.
Про розлучення подружжя стало відомо у 2016 році. Тоді у ЗМІ з'явилася інформація про те, що пара сварилася через те, що Пітт нібито зловживав алкоголем під час зйомок у стрічці Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".
"Все зайшло надто далеко, тому я відмовився від своїх звичок щодо алкоголю", - сказав актор.
Після того, як Анджеліна Джолі подала на розлучення, він пішов до клубу анонімних алкоголіків, де провів півтора року. В інтерв'ю він зізнався, що був вражений вразливістю чоловіків, яких там зустрів.
"Це було безпечне місце, в якому ніхто нікого не засуджував", - розказав Бред Пітт.
Він додав, що почувався "звільненим", відкривши свої "бридкі сторони" незнайомцям.
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