Копирайт изображения Reuters Image caption Тепер Моріса ніхто не змусить замовчати

Судова баталія навколо півня на ім'я Моріс, чиє ранкове кукурікання набридло сусідам, добігла кінця - французький суд виніс рішення на користь власниці півника.

Позивачі заявляли, що кукурікання півня призводить до шуму, від якого страждає пара пенсіонерів з будинку відпочинку на мальовничому французькому острові Олерон.

Новини про цей судовий процес розлетілися по всьому світу, у півника з'явилося багато шанувальників.

Власниця птаха Корінн Фессо, каже, що в захваті від рішення суду.

"Це перемога для всіх тих, хто опинився в тій же ситуації, що і я. Я сподіваюся, що це створить для них прецедент", - сказала вона інформаційному агентству AFP.

На слуханнях її адвокати стверджували, що скарга є смішною, оскільки кукурікання півнів - це частина життя країни.

Якби суддя виніс рішення проти неї, то пані Фессо, яка прожила в Олероні 35 років, довелося б кудись переїхати, або якось змусити Моріса замовчати.

Тепер їй призначать відшкодування збитків у розмірі 1000 євро, заявила адвокат.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пані Фессо виграла судову справу за позовом, що стосувався кукурікання її півня

Чотирирічний Моріс став знаменитістю у Франції, де галльський півник є одним з національних символів країни.

На його адресу прийшли листи підтримки з різних країн, в тому числі з США, повідомляє агентство Reuters.

Гучна справа ілюструє зростаючу напругу між мешканцями, які постійно живуть у сільській місцевості Франції, та тими, хто переїджає до сіл, аби врятуватися від міського життя.

"Це вершина нетерпимості - ви повинні прийняти місцеві традиції", - сказав Крістоф Сюр, міський голова села, де живе пані Фессо.

Мер іншого селища Бруно Діоніс дю Седжур написав у травні відкритого листа, в якому закликав визнати звуки сільського життя, в тому числі тварин, культурною традицією Франції, щоб захистити їх від подібних скарг.

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