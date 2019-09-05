Вегани та вегетаріанці мають більший ризик інсульту

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Вегани та вегетаріанці мають менший ризик серцевих захворювань, але більший ризик інсульту.

У порівнянні з м'ясоїдами, на 1000 осіб вони мають на 10 випадків менше захворювань серця та на три більше інсультів.

Дослідження опублікував Британський медичний журнал, воно взяло до уваги тип харчування 48 000 людей від 18 років.

Експерти-дієтологи зазначають, що незалежно від типу харчування, вживання широкого асортименту продуктів є найкращим для здоров'я людини.

Що додає це дослідження?

У ньому аналізуються дані дослідження EPIC-Oxford - великого довгострокового дослідницького проєкту, який стосується дієти та здоров'я.

Половина учасників, яких набрали в період з 1993 по 2001 рік, були м'ясоїдами, трохи більше 16 000 - вегетаріанцями чи веганами та 7 500 - рибоїдів.

Їх запитали про особливості харчування в момент, коли вони приєдналися до дослідження, а потім ще раз у 2010 році. Також дослідники врахували їхню історію хвороби, куріння та фізичні навантаження.

Всього було зафіксовано 2 820 випадків ішемічної хвороби серця та 1 072 випадків інсульту, у тому числі 300 геморагічних інсультів, який означає крововилив у речовину головного мозку.

Було встановлено, що рибоїди мають на 13% менший ризик ішемічної хвороби серця, ніж м'ясоїди, а вегетаріанці та вегани - на 22% нижчий.

Але ті, хто харчується рослинною їжею, мали на 20% більший ризик інсульту. Дослідники припустили, що це може бути пов'язане з низьким рівнем вітаміну В12, але для точності потрібно провести більше досліджень.

Можливо, така ситуація не має нічого спільного з харчуванням людини, а пов'язана з іншими відмінностями в житті тих, хто не їсть м'яса.

Бути веганом шкідливо для здоров'я?

Доктор Френкі Філліпс з Британської дієтологічної асоціації каже, що ні - тому що це було спостережне дослідження.

"Вони дивилися на те, як харчувалися ці люди, роками стежили за ними, тож це зв'язок, а не причинно-наслідкові дії", - каже вона.

"Це повідомлення для всіх про те, чи є сенс правильно планувати своє харчування та їсти найрізноманітніші продукти".

"М'ясоїди не обов'язково мають різноманітний раціон харчування, оскільки вони можуть щовечора жити на м'ясі та картоплі, не вживаючи овочів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Різноманітна дієта - ось ключ, а не "м'ясо та картопля щовечора"

Чи змінилося харчування тих, хто брав участь у дослідженні?

У 2010 році дослідники повернулися до учасників, щоб знову запитати їх про особливості харчування.

Доктор Філліпс каже, що дієта веганів та вегетаріанців змінилася.

За її словами, цілком можливо, що типова вегетаріанська дієта сьогодні дуже відрізняється від вегетаріанської або веганської дієти 20 або 30 років тому.

"Асортимент продуктів харчування для вегетаріанців та веганів значно розширився. Зараз їх набагато більше".

То що має бути у тарілці?

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У британській Національній службі здоров'я говорять про баланс необхідних продуктів, незалежно від того, який тип харчування ви обираєте.

Їжте щонайменше п'ять порцій фруктів та овочів на день

Вживайте крохмальні харчові продукти, такі як картопля, хліб, рис або макарони

Не забувайте про білки - нежирне м'ясо, рибу, морепродукти, бобові, несолоні горіхи

Включіть молочні продукти або замінники

Їжу з високим вмістом жиру, цукрів або солі потрібно їсти рідше і в невеликій кількості

Веганам та вегетаріанцям потрібно особливо уважно поставитися до споживання достатньої кількості певних поживних речовин.

Наприклад, люди, які їдять м'ясо, молочні продукти та рибу, зазвичай мають достатню кількість вітаміну В12, необхідного для здорової крові та нервової системи.

А от веганам цього вітаміну може бракувати, тому варто вживати крупи на сніданок та дріжджові екстракти.

У рослинній їжі менше заліза, тому тим, хто вирішив не їсти м'ясо, необхідно переконатися, що вони включають до раціону такі продукти, як хліб, сухофрукти та бобові.

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