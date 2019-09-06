Еліна Світоліна програла у півфіналі US Open Серені Вільямс
Легендарна тенісистка Серена Вільямс перемогла українку Еліну Світоліну з рахунком 6-3, 6-1 і вийшла у фінал US Open.
Американка має намір виграти свій перший турнір Великого шолому з того часу, як вона повернулась у спорт після народження дитини у вересні 2017 року.
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"Вона була неймовірно сильна", - сказала Світоліна про Вільямс після гри.
Очікувалося, що Світоліна влаштує для Серени Вільямс складне випробування після того, як вона нещодавно розправилась з британською тенісисткою номер один Джоаною Конта у чвертьфіналі.
Але навіть вона не могла подолати натиск американки.
Це був перший півфінал турніру US Open у кар'єрі українки Еліна Світоліної.
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