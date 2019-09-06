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Генпрокуратура оголосила підозру ексгубернатору Дніпропетровської області через зловживання владою.

Як заявила прес-служба ГПУ, протягом 2011-2012 років колишній керівник Дніпропетровської ОДА надав сільськогосподарські земельні ділянки гірничо-збагачувальним комбінатам.

При цьому прізвище людини на називають, але вказують ще, що це депутат Ради восьмого скликання.

Відомо, що у 2011-2012 роках губернатором Дніпропетровської ОДА був "регіонал" Олександр Вілкул. Він же був депутатом "Опозиційного блоку" Ради минулого, тобто восьмого скликання.

Триває досудове розслідування за правопорушенням, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Правоохоронці кажуть, що близько 2 тис. пайщиків отримали збитки на понад 12 млн грн. Держава зазнала збитків, бо знищили родючий шар ґрунту при проведенні гірничих робіт.

5 вересня йому повідомили про підозру.

Також про оголошення підозри пану Вілкулу і його розшук повідомив 6 вересня ексгенпрокурор Юрій Луценко.

Хто такий Вілкул?

Олександр Вілкул закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю гірничий інженер. В офіційній біографії він заявляє, що починав працювати з посади помічника машиніста екскаватора у компанії "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", де потім працював на посадах начальника комерційно-фінансового управління та заступника генерального директора.

У 2004 році став гендиректором компаній "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" та "Північний гірничо-збагачувальний комбінат", які входять до групи "Метінвест" Ріната Ахметова.

За результатами виборів 2006 року пан Вілкул став депутатом від фракції "Партія регіонів", з нею ж потрапив і до наступного складу парламенту після виборів 2007 року.

У 2010 році Віктор Янукович призначив Олександра Вілкула головою Дніпропетровської обладміністрації.

Тоді ж облраду регіону очолював його батько, нинішній мер Кривого Рогу, Юрій Вілкул.

У 2012 році він став віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова та відповідав за питання інфраструктури й житлово-комунального господарства.

У 2014 році знову пройшов до парламенту, тепер від фракції "Опозиційний блок". З травня 2016 року був співголовою фракції.

Балотувався на виборах президента 2019 року, де посів 8 місце, був №2 у списку політичної партії "Опозиційний блок", але його політсила до Ради не пройшла.

Оглядачі вважають, що пан Вілкул входить до "групи впливу" Ріната Ахметова.

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