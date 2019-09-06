Під час затримання Цемаха жоден працівник СБУ не загинув - речниця

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В СБУ заперечили інформацію, що під час операції по затриманню Володимира Цемаха загинув працівник СБУ. Це BBC News Україна заявила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Жодного співробітника СБУ не загинуло", - відповіла вона на питання про коментар щодо поширеної у ЗМІ інформації про втрати Служби безпеки у спецоперації щодо Цемаха.

Напередодні суд у Києві відпустив "зенітника ДНР" з-під варти під особисті зобов'язання.

Проте втрати у ній могли понести інші силовики, зокрема Сили спецоперацій.

BBC News Україна звернулися до них за коментарем щодо цього.

Однак на момент публікації відповіді ми не отримали.

Звідки інформація про втрати?

Офіційної інформації про спецоперацію щодо затримання і вивезення з території "ДНР" Володимира Цемаха до цього часу немає.

Напередодні журналістка видання "Настоящее время" Ірина Ромалійська написала у Facebook: "Під час безпрецедентної для Києва операції (з такого глибокого тилу ворога спецпризначенці ще нікого не вивозили) Один співробітник СБУ загинув, двоє були поранені. Україна дістала Цемаха, як мінімум, ціною одного життя".

Водночас під час свого ефіру вже на каналі "Настоящее время" вона уточнила, що цю інформацію виданню підтвердили "декілька незалежних одне від одного джерел".

Раніше саме "Настоящее время" опублікували відео 2015 року, на якому Володимир Цемах розповідає про збитий малайзійський "Боїнг".

Хто такий Цемах?

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Цемаха, як вважається, затримали українські спецслужби у кінці червня у Сніжному, що під контролем "ДНР". На День Конституції його доправили до Києва.

Цемах - колишній "командир протиповітряної оборони Сніжного", який воював за "ДНР" у 2014-2015 роках.

Ні в СБУ, ні в Силах спецоперацій BBC News Україна тоді це ніяк не прокоментували. Але київський адвокат Цемаха у той час підтвердив, що Шевченківський суд Києва справді арештував його підзахисного.

Згодом видання "Настоящее время" знайшло відео 2015 року з каналу Раменського відділення російської партії "Родіна", на якому Володимир Цемах все ж згадує про малайзійський "Боїнг", а також розповідає, як витягував якогось "пацана" та щось ховав (що саме - автори оригінального відео перекрили звуковим сигналом).

Копирайт изображения Раменське відділення "Родіна" / Currenttime.tv

Журналісти зробили висновок, що насправді Цемах розповідав про "Бук", з якого, за версією міжнародного слідства, збили "Боїнг", та евакуацію принаймні одного з членів його екіпажу ("пацана").

Таким чином Цемах став єдиною затриманою особою, яка може бути причетна до справи по MH17.

За кілька днів видання "Настоящее время" знайшло відео 2015 року з каналу Раменського відділення російської партії "Родіна", на якому Володимир Цемах все ж згадує про малайзійський "Боїнг", а також розповідає, як витягував якогось "пацана" та щось ховав (що саме - автори оригінального відео перекрили звуковим сигналом).

ЗМІ повідомляли, що насправді Цемах розповідав про "Бук", з якого, за версією міжнародного слідства, збили "Боїнг", та евакуацію принаймні одного з членів його екіпажу ("пацана").

Голландська прокуратура та 40 депутатів Європарламенту закликали Україну не передавати Росії пана Цемаха.

Голландія також повідомила, що у їхньому розслідуванні Володимир Цемах вже отримав статус "підозрюваного".

Володимир Цемах - кандидат на обмін полоненими з Росією. Київський апеляційний суд у четвер звільнив його з-під варти під особисті зобов'язання. Тоді ж президент Росії Володимир Путін заявив про "фіналізацію" переговорів щодо обміну полоненими і затриманими між Україною та РФ.

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