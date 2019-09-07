Літак з українськими бранцями сів у "Борисполі"
У суботу відбувся обмін українських в'язнів на російських.
Як передають кореспонденти ВВС News Україна, група українців, які утримувались у російських в'язницях та СІЗО, у суботу вдень прибула літаком до аеропорту "Бориспіль".
Літак сідав під оплески і крики "Слава Україні!"
Бранців зустрічали рідні та друзі, президент Володимир Зеленський, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а також десятки журналістів та активістів.
Обмін відбувся шляхом одночасного вильоту російського та українського літаків з Києва і Москви відповідно.
У літака перебували фігуранти списків з обох сторін, які домовлялися про формулу "З5 на 35".
Серед тих, хто повернувся: українські моряки, Сенцов, Гриб, Бекіров, Сущенко, Кольченко та інші українські бранці.
Журналіст Роман Сущенко після прильоту розповів, що "відчуття прекрасні" і додав, що найбільше хоче поїсти кавунів. Він подякував владі і всім хто доромагав у поверненні: президентам Зеленському і Порошенку.
А режисер Олег Сенцов заявив, що сподівається на повернення інших полонених - "до того часу боротьба триватиме".
Так само російскьий літак сів у "Внуково".
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