Літак з українськими бранцями сів у "Борисполі"

У суботу відбувся обмін українських в'язнів на російських.

Як передають кореспонденти ВВС News Україна, група українців, які утримувались у російських в'язницях та СІЗО, у суботу вдень прибула літаком до аеропорту "Бориспіль".

Image caption Володимир Зеленський біля літака

Літак сідав під оплески і крики "Слава Україні!"

Бранців зустрічали рідні та друзі, президент Володимир Зеленський, голова СБУ Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а також десятки журналістів та активістів.

Image caption Рідні плачуть

Image caption Родичі українських бранців перед зустріччю

Обмін відбувся шляхом одночасного вильоту російського та українського літаків з Києва і Москви відповідно.

Копирайт изображения Фейсбук Кирила Тимошенка Image caption Український літак з полоненими злітає з російського аеропорту "Внуково". Фото опубілкував заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко

У літака перебували фігуранти списків з обох сторін, які домовлялися про формулу "З5 на 35".

Серед тих, хто повернувся: українські моряки, Сенцов, Гриб, Бекіров, Сущенко, Кольченко та інші українські бранці.

Image caption Роман Сущенко

Журналіст Роман Сущенко після прильоту розповів, що "відчуття прекрасні" і додав, що найбільше хоче поїсти кавунів. Він подякував владі і всім хто доромагав у поверненні: президентам Зеленському і Порошенку.

А режисер Олег Сенцов заявив, що сподівається на повернення інших полонених - "до того часу боротьба триватиме".

Так само російскьий літак сів у "Внуково".

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