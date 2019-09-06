У тиранозавра рекса в голові був "кондиціонер"

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Тираннозаври були справжніми володарями крейдового періоду

У тиранозавра рекса (Tyrannosaurus rex), великого і активного хижака, був один серйозний недолік - він сильно перегрівався.

Щоб справлятися з цим, у нього в черепі були два великих отвори, які, як вважають вчені, служили свого роду внутрішнім "кондиціонером".

Раніше вважали, що ці отвори у верхній частині голови містили м'язову тканину, однак тепер група дослідників зі США дійшла висновку, що отвори насправді були затягнуті сіткою кровоносних судин.

Давно відомо, що великим тваринам потрібні додаткові механізми охолодження, оскільки в спеку їхній організм може постраждати від перегріву.

Дослідники на чолі з Кейсі Голлідей з Університету штату Міссурі вирішили застосувати тепловізори на фермі з розведення алігаторів при зоопарку Флориди.

"У дикій природі отримати картинку черепа алігатора дуже складно, тому що вони завжди намагаються триматися подалі, а наближатися до них небезпечно, - пояснює Кейсі Голлідей. - А на фермі ми могли робити фотографії і знімати відео зверху вниз через паркан".

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption У алігаторів також є заповнені кровоносними судинами отвори, що допомагають регулювати температуру тіла

Так вчені виявили, що в черепі алігаторів є отвори, заповнені кровоносними судинами.

"Температура тіла алігатора залежить від довкілля, - говорить співавтор дослідження Кент Влієт із Флоридського університету. - Ми помітили, що коли ставало холодніше, і алігатори намагалися зігрітися, тепловізори реєстрували великі теплові плями у верхній частині їхнього черепа, які свідчать про підвищення температури тіла. Однак по мірі того, як вдень ​​ставало тепліше, ці плями темніли, ніби їх вимикали для зниження температури ".

Вивчивши скам'янілі рештки і тривимірні зображення черепа тиранозавра рекса, фахівці виявили, що у цих динозаврів були схожі отвори.

У минулому вчені вважали, що два великих отвори в черепі вимерлого хижака були зайняті м'язами, які задіяні в роботі щелеп.

Однак, за словами Кейсі Голлідей, "було дивно спостерігати м'язи, які піднімаються вгору від щелеп, потім роблять поворот на 90 градусів і продовжуються під склепінням черепа".

Сьогодні, стверджує він, спираючись на дослідження алігаторів та інших рептилій, є багато ознак того, що в цьому місці розташовувалися кровоносні судини.

Копирайт изображения EPA Image caption Судячи з усього, великі отвори в черепі тираннозвара служили саме для охолодження

"Нам відомо, що в алігаторів, як і у тиранозаврів, є отвори у верхній частині черепа, і вони заповнені кровоносними судинами, - додає професор анатомії Університету Огайо Ларрі Вітмер. - Однак чомусь протягом ста років ми наполегливо вважали, що у динозаврів там повинні бути м'язи".

"Якщо ви - активний хижак, а ми думаємо, що саме таким і був тиранозавр, вам потрібно якось позбуватися зайвого тепла, а також швидко його отримувати, - продовжує Голлідей. - І наявність вузла капілярних судин у склепінні черепа забезпечує таких тварин механізмом охолодження та зігрівання ".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!