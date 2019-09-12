Місія МВФ прибула до Києва: про що піде мова?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент Володимир Зеленський вже зустрічався із представниками МВФ - майже одразу після інавгурації

"Хочу подякувати голові МВФ за витрачений на нас час і за змістовну бесіду. З почуттям глибокої вдячності хочу сказати: ідіть ви в ж... І ця умова обов'язкова для виконання", - так розмовляв з керівником МВФ герой серіалу "Слуга народу" Василь Голобородько, роль якого виконував Володимир Зеленський.

Проте ще до перемоги на президентських виборах пан Зеленський заявляв, що не збирається сваритися з МВФ. Його команда готова працювати із фондом "скільки потрібно".

"Там (у серіалі "Слуга народу", - Ред.) Голобородько, правда, МВФ посилав, але так не буде", - сказав пан Зеленський на зустрічі з представниками бізнес-спільноти під час президентської кампанії.

Тепер, після парламентських виборів, на яких також перемогу здобула президентська політична сила - "Слуга народу", новий уряд готується до розмови з експертами фонду.

Новому уряду - нову програму

Одразу після свого призначення новий прем'єр Олексій Гончарук заявив, що очікує прибуття місії МВФ у період з 10 вересня. За його словами, на переговорах йтиметься не про виконання чинної, а про нову програму співпраці.

"Ми будемо вести переговори щодо нової, на 3-4 роки, програми співпраці з Україною", - заявив прем'єр.

Міністр фінансів Оксана Маркарова також повідомила, що нова програма буде довшою, ніж зазвичай, і, як сподіваються в уряді, може стати останньою.

"У попередні роки Україна завжди завершувала, так би мовити, обривала програми. Але наша мета - зробити те, що вдавалося багатьом європейським країнам, - випуститися з програми", - заявила міністр фінансів, пояснивши, що йдеться про повне виконання умов програми для того, аби надалі економіка могла обходитися без коштів МВФ.

І в радості, і в горі

У Нацбанку прогнозують, що нова програма співпраці з МВФ може бути розрахована на чотири роки, за які Україна може отримати від 5 до 10 млрд доларів.

Водночас, за словами міністра економіки Тимофія Мілованова, нормальна співпраця з МВФ та іншими міжнародними кредиторами потрібна Україні і в гарні, і в погані часи.

"Нам дійсно потрібне якір на кшталт МВФ, тому що на нього орієнтуються багато інвесторів",- заявив міністр в ефірі одного з телеканалів.

Крім того, міністр економіки вважає, що МВФ потрібен Києву саме зараз, коли на світову економіку насувається чергова криза, - щоб мати швидкий доступ до капіталу у разі потреби.

"Якщо у нас розпочнеться криза, то у нас буде МВФ та інші, з якими ми матимемо довгострокові програми на тих самих умовах, і вони нам дозволять мати доступ до капіталу під час самої кризи".

Про що говоритимуть?

Очевидно, що місію МВФ цікавитиме все, що стосується економічних реформ нового уряду, а також його планів щодо більш ефективної боротьби із корупцією, яку також вважають вагомим чинником української економіки.

Саме під час перебування місії у Києві новий уряд також має подати на розгляд парламенту проєкт бюджету на 2020 рік.

Разом із ним, можливо, буде поданий і законопроєкт про зміни до бюджету поточного року. Ці документи, як очікують оглядачі, має прояснити найближчі дії нового уряду і його економічні пріоритети на наступний рік.

Безперечно, йтиметься і про відкриття ринку землі та скасування мораторію на його продаж, - президент Зеленський доручив урядові вирішити ці питання вже до 1 грудня цього року.

За підрахунками Світового банку, відкриття ринку землі може додати 1-2% до росту української економіки. А швидше зростання ВВП - аж до 5-7% на рік - новий прем'єр вже проголосив одним з пріоритетів свого уряду.

Традиційне питання

Ще однією провідною темою переговорів буде вже традиційне для діалогу Києва з МВФ питання тарифів на газ. З року в рік, від програми до програми Україна обіцяє виконати одну із принципових умов фонду - встановити ринкові тарифи для усіх споживачів.

Попри те, що ще з 2015 року те саме вимагає і закон "Про ринок газу", ціни на нього для населення і промисловості відрізняються. Промисловість вже не перший рік купує газ за ринковими цінами, а населення - за значно меншими. Якщо раніше різницю покривали з б бюджету, дотуючи "Нафтогаз", то тепер її покривають субсидіями, але так само із бюджету.

У жовтні минулого року уряд Гройсмана вирішив піти на виконання зобов'язань, давно зафіксованих у Меморандумі про співпрацю з МВФ, і підвищив ціни на газ для населення одразу майже на чверть.

Планувалося, що наступне підвищення має відбутися по завершенні опалювального сезону, у травні 2019. Загалом, очікувалося, що до кінця цього року тарифи на газ для населення вийдуть на ринковий рівень.

Проте навесні цього року стало ясно, що світові ціни на газ падають. І, якби свого часу уряд погодився на ринкове ціноутворення, то тарифи природно знизилися б відповідно до зниження цін. Натомість уряд взявся практично в ручному режимі визначати тарифи, прив'язавши їх до чотирьох показників, і обираючи найменший з них.

Яким чином буде вирішувати це питання новий уряд? Нові прем'єр та міністр енергетики лише анонсували зміну політики, проте не подавали деталі.

Попри те, що зниження тарифів - найпитоміша вимога виборців до нового президента, після перемоги на виборах Володимира Зеленського його політконсультант, а нині голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков фактично погодився з експертами і заявив, що зниження тарифів - "не зовсім прерогатива президента з економічної і державної точки зору".

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Представник президента в старому уряді, а нині голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус невдало "пожартував" про те, що Володимир Зеленський насправді не обіцяв знизити тарифи, а лише "жартував" про це. У своєму дописі на Facebook він також пояснив, що зниження тарифів "має відбуватися, не спричинивши девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи".

Візит місії МВФ збігається у часі із піковими виплатами за зовнішнім боргом - до кінця року Україна має сплатити близько 4,6 млрд доларів, із яких 1,7 - у вересні.

Востаннє Україна отримувала гроші від МВФ у грудні 2018 року, коли надійшов перший транш у 1,4 млрд доларів за програмою stand-bу.

Очікувалося, що за цією програмою у 2019 році Україна може отримати ще два транші по 1,3 млрд доларів. Проте цього не сталося.

Остання місія фонду працювала у Києві у травні цього року, проте поїхала без рекомендацій надати Україні чергову порцію позики. Тоді в МВФ пообіцяли повернутися до Києва після парламентських виборів та формування нового уряду.