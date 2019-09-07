В Індії 73-річна жінка народила двійню

Image caption Мангаямма Яраматі народила у 73

В індійському штаті Андхра-Прадеш 73-річна Мангаямма Яраматі народила дівчаток-двійнят.

Жінка завагітніла після екстракорпорального запліднення. Пологи відбулися в четвер.

Мати і новонароджені почуваються добре, повідомила ВВС лікар Ума Санкар, яка приймала пологи.

Мангаямма Яраматі та її чоловік, якому зараз 82 роки, розповіли, що вони завжди хотіли завести дітей, але їм це не вдавалося.

"Ми неймовірно щасливі", - сказав її чоловік Сітарама Раджарао через кілька годин після пологів.

Копирайт изображения Facebook/Sanakkayala Uma Shankar

Проте наступного дня у чоловіка сталося порушення мозкового кровообігу, і він сам опинився на лікарняному ліжку.

"Не все в наших руках. Все буде так, як має бути. Все в руках божих", - говорив Раджарао, відповідаючи на питання про те, хто буде піклуватися про дітей, якщо з парою похилого віку щось трапиться.

Для подружжя було важливо мати дітей ще й тому, що через бездітність вони піддавалися гонінням в своєму селі.

"Ми намагалися зачати багато разів і були у багатьох лікарів, - розповідає Яраматі. - Тож це найщасливіший день у моєму житті".

Двійнята народилися після кесаревого розтину, що є звичайною процедурою в таких рідкісних випадках.

У квітні 2016 року в Індії 70-річна Далджіндер Каур народила первістка. У серпні 2016 року жінка з австралійського регіону Тасманія в 63 роки вперше стала матір'ю, батьку дитини на момент її народження було 78 років.

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