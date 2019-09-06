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Пристрій, капкан та басейн, наповнений рідким спиртом. Це остання зброя у війні проти щурів, заявили чиновники Нью-Йорка.

Щурів спочатку заманюють спеціальною машиною, а потім відправляють через дверну пастку прямо до місткості з рідиною на основі спирту.

Нью-Йорк - одне з найбільш заповнених щурами міст у США, гризуни бігають біля сміття та по коліях, спричиняють хаос для багатьох жителів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У цьому пристрої є приманка для щурів

Як це працює?

Пристрій приманює щурів, а потім відправляє їх на смерть.

Ентоні Джакінто, президент компанії Rat Trap, яка імпортує пристрій, пояснює, що тварини спочатку відключаються через алкоголь і зрештою тонуть.

Гризун гине в резервуарі, який може вмістити до 80 щурів.

Під час демонстрації пристрою працівники відкрили контейнер та показали кілька мертвих щурів, що плавали в зеленій рідині.

За місяць у Брукліні таким способом було знищено 107 гризунів.

Проблема з щурами

У липні 2017 року місто оголосило про програму на суму 32 мільйони доларів, направлену на знищення тисяч гризунів. Для цього у місті встановили спеціальні контейнери.

Також влада випробувала рідку приманку, яка може робити щурів безплідними.

Але як і до цього, нові методи не спрацювали.

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За повідомленнями OpenTheBooks - неприбуткової групи спостерігачів - минулого року кількість щурів зросла майже на 38%, до 17353.

Новий метод, який передбачає застосування алкоголю, влада вважає "гуманним та екологічно чистим".

Президент Бруклінського округу Ерік Адамс сказав, що його впровадять у деяких районах Брукліна, які найбільше заражені щурами.

Але не всім це подобається. Наприклад, група із захисту тварин Peta вважає цей метод "жорстоким і страшним".

"Нью-Йоркські алкогольні пастки вбивають щурів на місці, але вони нічого не роблять для стримування загальної популяції гризунів, тварини залишаються родючими", - каже Еліса Аллен, директорка Peta.

"Тож утоплення, як і отруєння, з часом виявиться неефективним".

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