Копирайт изображения Peter Lalor Image caption "Пиво хороше", - відзвітував Лейлор

55 тисяч фунтів (близько 68 тисяч доларів США) довелося заплатити спортивному журналісту з Австралії за пляшку пива Deuchers IPA, яку він випив у Британії.

Пітер Лейлор - кореспондент газети The Australian. Він приїхав в Манчестер висвітлювати матчі престижного англо-австралійського турніру з крикету Ashes.

Друга журналістська спеціалізація Лейлора - пиво. У своїй газеті він редагує всі статті на пивну тему.

На цей раз тема сама знайшла журналіста. Через помилку в барі готелю йому довелося спробувати, як він каже, "найдорожче пиво в історії людства".

"Австралійці часто скаржаться, що в Англії все дорого, але ця ситуація все перевершила", - сказав журналіст.

"Коли мені дали рахунок, я був без окулярів. Я сплатив, сказав, що чек мені не потрібен, і офіціантка зібралася йти".

"Але я чомусь вирішив запитати, скільки я заплатив за це пиво. Вона подивилася на термінал, схопилася за рот рукою і почала сміятися. На моє запитання вона не відповіла, сказала тільки, що сталася помилка, і зараз вона все виправить".

Копирайт изображения Peter Lalor Image caption Deuchers IPA в англійському барі, як правило, коштує 5,5 фунтів (близько 6 доларів США)

Виявилося, що замість 5,5 фунтів з картки Лейлора випадково зняли 55 тисяч фунтів (68 тисяч доларів).

Про те, що він дійсно втратив ці гроші, Лейлор дізнався тільки декілька днів по тому, зателефонувавши дружині.

Зараз сім'я журналіста чекає повернення грошей. "До того ж банк зняв з мого рахунку тисячу фунтів за транзакцію. Поки гроші не повернуть, я не заспокоюся", - говорить журналіст.

Політичне пиво

Сьогодні у Британії пиво стає політизованою темою на тлі "брекзиту".

Найбільша, наймасовіша і доступна мережа пабів Wetherspoons у п'ятницю оголосила, що готується знизити ціну на пінту пива Ruddles, одного з найдешевших на ринку. Дешевшим стане і все інше пиво в цій мережі, яка володіє майже тисячею пабів і готелів по всій Британії.

Власник мережі Тім Мартін є затятим прихильником "брекзиту" і виступає за вихід з Євросоюзу 31 жовтня - з угодою або без.

Він наполягає, що після "брекзиту" подешевшає пиво у всіх пабах, а також продукти в магазинах. За версією Мартіна, членство в митному союзі змушує уряд Британії призначати "протекціоністські" високі мита.

Після виходу Британії з ЄС ці мита зникнуть і продукти подешевшають, переконаний Мартін.

"Багато хто кричить, що якщо ми вийдемо з митного союзу, все стане дорожче. Це абсолютна неправда. Коли зникнуть мита, товари будуть дешевшими", - заявив господар мережі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!