Сьогодні очікується обмін між Києвом і Москвою: що вже відомо

Копирайт изображения Facebook Роман Цимбалюк Image caption Зранку з СІЗО "Лефортово" у Москві виїхало кілька автобусів у супроводі поліції. Припускають що там - українці, яких сьогодні обміняють

У суботу очікується великий обмін полоненими та затриманими між Україною та Росією.

Як передають зранку медіа, у Москві близько 9:00 ранку два автобуси виїхали з СІЗО "Лефортово". Припускають, що у них - українці, яких сьогодні можуть обміняти.

"Ймовірно наші поїхали в аеропорт. Кортеж - два автобуси у супроводі поліції виїхали з СІЗО "Лефортово", - написав у Facebook український журналіст УНІАН Роман Цимбалюк, який перебуває у Москві.

Керівник групи адвокатів Микола Полозов підтвердив російському "Інтерфаксу", що українські моряки покинули СІЗО "Лефортово" в Москві.

"За моїми даними, моряки вже покинули слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли в аеропорт для видачі українській стороні", - сказав адвокат агентству в суботу.

Російські медіа повідомляли про підготовку вильоту спецрейсу з аеропорту "Внуково".

У Києві, за неофіційною інформацією, приліт полонених очікують у "Борисполі".

Як повідомляє кореспондентка BBC News Україна, біля військового сектору аеропорту "Борипсіль" під Києвом зібралися десятки журналістів - звідси очікувався відліт російської групи на обмін. Утім, на територію аеропорту медіа не пускали.

Image caption Біля Зали офіційних прийомів

Інша частина журналістів зібралися біля Зали офіційних делегацій "Борисполя" - туди очікується прибуття українських в'язнів з Росії. Утім, офійційних повідомлень про місце і час прибуття поки що не надходило.

Згодом журналіст українського каналу "1+1" опублікував фото російського літака - ймовірно, вже у "Борисполі".

"Давно не бачив. Літак з триколором на рульожці в Борисполі. Обмін йде. Чекаємо коли наші повернуться домів", - написав він.

За даними сайту Flightradar, російський спецборт "Ту-204-300" під номером RSD092 приземлився в аеропорту "Бориспіль" у Києві.

Кілька автобусів з символікою ЗСУ заїхали на територію військової частини аеропорту "Бориспіль".

Водночас, як повідомляють журналісти, у московському "Внуково" сів український літак.

Припускають, що обидва борти мають синхронно вилетіти з людьми, яких сьогодні обміняють.

Як повідомляє видання "Крим. Реалії", зранку суботу родичі українських в'язнів зібралися біля офісу Обмудсмана у Києві. Згодом їх на автобусі вивезли звідти.

Серед родичів - дочка і сестра Олега Сенцова, родичі Євгена Панова і Олексія Сизановича.

"Ще не вірю. Поки не побачу - не повірю", - цитують журналісти матір Євгенія Панова Віру Котелянець.

Хто саме у списку з обох сторін - офіційно не повідомляли ні в Києві, ні у Москві.

Утім, як очікується, сьогодні у Київ можуть повернутися 24 українських моряки, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Карпюк, Олександр Кольченко та ще сім українців, які кілька років утримуються в Росії за різними звинуваченнями.

З українського боку можуть обміняти Кирила Вишинського, Володимира Цемаха, Євгена Мефьодова та інших. За непідтвердженою інформацією, серед них можуть бути як громадяни Росії, так і громадяни України, яких звинувачують у державній зраді, тероризмі тощо.

Загалом обмін може відбутися за формулою "35 на 35".

Попередній "обмін"

Копирайт изображения vk Image caption Володимир Цемах - один з ймовірних кандидатів на обмін у Росію

Великий обмін між Києвом та Москвою очікувався ще у минулу п'ятницю.

Тоді одразу кілька російських та українських Telegram-каналів і медіа повідомляли, що обмін "вже завершився" і кілька рейсів з полоненими "вже сіли" у Києві.

До київського аеропорту "Жуляни" навіть приїхали кілька родичів українських полонених.

Утім, у минулу п'ятницю нічого так і не відбулося. А а в Офісі президента України та СБУ повідомили, що насправді переговори тоді не завершилися і закликали не поширювати неперевірену інформацію.

За повідомленнями ЗМІ з посиланням на свої "джерела", переговори про обмін затягнулися через питання про фігуранта розслідувань по MH17 Володимира Цемаха. Пізніше, у четвер, український суд звільнив його з-під варти під особисті зобов'язання.

Раніше суди ухвалили аналогічні рішення про інших можливих фігарнітів списків на обмін.

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