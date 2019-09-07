Індійський "Чандраян-2" зазнав невдачі при посадці на Місяць

Копирайт изображения Reuters Image caption Запуск міжпланетної станції "Чандраян-2" відбувся 22 липня

Невдачею завершилася спроба індійської автоматичної міжпланетної станції "Чандраян-2" примісячитися в районі південного полюса супутника Землі.

Спусковий модуль "Чандраяна-2" зближувався з Місяцем в штатному режимі. Збій стався приблизно в 2,1 км від поверхні супутника, повідомили представники Індійської організації космічних досліджень (ISRO).

За їх словами, зв'язок з космічним апаратом був втрачений за лічені секунди до торкання поверхні Місяця.

Індія могла стати четвертою країною, чий апарат здійснив м'яку посадку на Місяць, і першою, кому вдалося б це зробити в районі її незвіданого південного полюса.

Що трапилося?

"Чандраян-2" вийшов на орбіту Місяця 20 серпня. В суботу вранці за індійським часом посадковий модуль "Вікрам" повинен був здійснити контрольований спуск на поверхню Місяця.

Копирайт изображения EPA Image caption За посадкою спостерігав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді

Співробітники космічного центру управління польотами в Бангалорі припали до моніторів, спостерігаючи за тим, як космічний корабель наближається до поверхні. За тим, що відбувається крізь скляний екран спостерігав і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

У момент, коли спрацювала система активного гальмування апарату, що спускається, зал в ЦУП вибухнув оплесками.

Копирайт изображения AFP Image caption Посадка модуля станції проходила в штатному режимі. Збій стався на завершальному етапі польоту

Однак незабаром стався збій, деталі якого поки неясні.

Як повідомив глава космічного агентства Кайласавадіву Сіван, зниження місячного апарату проходило нормально, і зараз необхідно проаналізувати отримані дані.

Перед запуском "Чандраяна-2" Сіван називав заключний етап посадки на Місяць "15 хвилинами жаху". За його словами, при посадці оператори, що керують польотом, не зможуть безпосередньо контролювати цей процес. У разі відмови будь-якої із систем посадковий модуль розіб'ється об місячну поверхню.

Нарендра Моді виступив з короткою промовою в ЦУП. "Ми досягли чималих успіхів, - сказав прем'єр-міністр. - Рухайтеся вперед і не падайте духом".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Запуск міжпланетної станції пройшов успішно

Перший політ до Місяця індійський апарат "Чандраян-1" ("Місячний транспорт") здійснив у 2008 році. Ця експедиція не мала робити спуск на поверхню супутника Землі, станція обмежилася пошуком води на Місяці за допомогою радарів.

"Чандраян-2" - найскладніша місія, за яку бралася Індійська організація космічних досліджень.

На борту модуля "Вікрам", що спускається, названого на ім'я засновника індійського космічного агентства, знаходився місяцехід, який повинен був вивчати місячну поверхню, шукати воду і мінерали і реєструвати сейсмічну активність.

Фахівці відзначали невисоку вартість місії "Чандраян-2": всього 145 млн доларів - це вдвічі менше бюджету американського фантастичного бойовика "Месники: Фінал".

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